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#ЧМ-2022 #Бразилия #Сербия #Камерун #Швейцария
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Группа G на чемпионате мира по футболу 2022

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В группе G на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Расписание матчей в группе:

  • 24 ноября, 13:00 – группа G:   Швейцария – Камерун
  • 24 ноября, 22:00 – группа G:   Бразилия – Сербия
  • 28 ноября, 13:00 – группа G:   Камерун – Сербия
  • 28 ноября, 19:00 – группа G:   Бразилия – Швейцария
  • 2 декабря, 22:00 – группа G:   Сербия – Швейцария
  • 2 декабря, 22:00 – группа G:   Камерун – Бразилия

Сборная Бразилии

Успех команды

Бразилия – пятикратный чемпион мира, никто не побеждал на этом турнире чаще. Последняя победа датирована 2002 годом.

Главный тренер: Тите

Тите очень давно тренирует сборную Бразилии – с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, хотя была едва ли не главным фаворитом. Есть и трофей – Кубок Америки в 2019-м. Спустя два года бразильцы на этом турнире под руководством Тите дошли до финала.

Ключевой игрок: Неймар

Как летит время: на ЧМ-2022 будет уже 30-летний Неймар. В составе сборной Бразилии он уже выигрывал и Кубок конфедераций, и Олимпиаду, вот только травма помешала поехать на победный Кубок Америки. С ЧМ медалей тоже не хватает. А еще Неймар очень близок к рекорду Пеле по голам – осталось три, чтобы догнать.

Успешный новичок: Родриго

Родриго. Два гола «Ман Сити» за «Реал» в драматичном полуфинале Лиги чемпионов. Больше можно ничего не говорить. Хотя в сборной Бразилии гол пока один.

Сборная Сербии

Успех команды

Если брать времена Югославии, то команда дважды занимала четвертые места – в 1930 и 1962 годах. Сербия на ЧМ играла в 2010 году, но из группы не вышла. То же самое было и в 2018-м.

Главный тренер: Драган Стойкович

Стойкович еще в качестве игрока привозил бронзу с Олимпиады-1984. Сборную Сербии он возглавил 3 марта 2021 года – в свой день рождения. И вывел команду напрямую из группы с Португалией.

Ключевой игрок: Александар Митрович

Именно он тогда забил португальцам решающий гол, который вывел сербов на ЧМ. Как месть за незабитый пенальти в серии с шотландцами, оставивший Сербию без Евро. Митрович запомнился и на прошлом ЧМ голом в ворота Швейцарии, правда, сербы тогда проиграли. А за сборную набил уже 46 голов. Разменяет полсотни на ЧМ-2022?

Успешный новичок: Деян Йовелич

В сборной Сербии не так много новых футболистов, но Деян Йовелич привлек внимание успешными выступлениями за австрийский «Вольфсберг», а потом уехал играть в США за «Лос-Анджелес Гэлакси». В Сербии много играл за молодежные сборные всех возрастов.

Сборная Швейцарии

Успех команды

Швейцарцы трижды доходили до четвертьфиналов ЧМ, но было это давно – в 1934-м, 1938-м и 1954-м. Из пяти последних ЧМ, где Швейцария принимала участие, в четырех были выходы из группы.

Главный тренер: Мурат Якин

После неудачного опыта в московском «Спартаке» Якин работал с несколькими клубами, не добиваясь особого результата. А возглавив сборную Швейцарии, опередил вместе с ней Италию в квалификации и выбрался на ЧМ.

Ключевой игрок: Джердан Шакири

Отыграл более сотни матчей, ездил на три ЧМ и два Евро, постоянно забивал на крупных турнирах. Шакири и есть лидер Швейцарии вместе с Гранитом Джакой. Оба, кстати, уже забивали Сербии на ЧМ-2018.

Успешный новичок: Ноа Окафор

Один из лидеров «Зальцбурга» сверкнул в сборной в 2019-м, но заиграл лишь через пару лет. Зато отметился двумя голами, один из которых забил Болгарии в матче, выведшем Швейцарию на ЧМ-2022.

Сборная Камеруна

Успех команды

Камерун семь раз играл на ЧМ, но самым памятным было выступление в 1990 году. Тогда камерунцы под руководством Валерия Непомнящего дошли до четвертьфинала, где только в дополнительное время уступили англичанам.

Главный тренер: Ригобер Сонг

Известный в прошлом игрок сборной Камеруна возглавил команду в последний день зимы 2022-го, заменив Тони Консейсау. Сонг планомерно шел к этой должности, поработав с Камеруном А (командой, базирующейся на местных игроках) и молодежкой, которая, правда, не вышла из группы на молодежном Кубке Африки.

Ключевой игрок: Эрик Максим Чупо-Мотинг

Форварду «Баварии» уже 33 года, но он продолжает собирать титулы в клубе и даже взял медаль со сборной – бронзу на Кубке Африки в 2021-м.

Успешный новичок: Гаэль Ондуа

Совсем не чужой нам парень – вырос в России, играл за «Анжи», а дебютировал в сборной Камеруна совсем недавно – весной в матче квалификации к ЧМ-2022 против Алжира.

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Все фото: AFLO / www.imago-images.de / Global Look Press
Источник:
«Гол»
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