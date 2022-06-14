Группа G на чемпионате мира по футболу 2022

В группе G на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Расписание матчей в группе:

24 ноября, 13:00 – группа G: Швейцария – Камерун

24 ноября, 22:00 – группа G: Бразилия – Сербия

28 ноября, 13:00 – группа G: Камерун – Сербия

28 ноября, 19:00 – группа G: Бразилия – Швейцария

2 декабря, 22:00 – группа G: Сербия – Швейцария

2 декабря, 22:00 – группа G: Камерун – Бразилия

Сборная Бразилии

Успех команды

Бразилия – пятикратный чемпион мира, никто не побеждал на этом турнире чаще. Последняя победа датирована 2002 годом.

Главный тренер: Тите

Тите очень давно тренирует сборную Бразилии – с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, хотя была едва ли не главным фаворитом. Есть и трофей – Кубок Америки в 2019-м. Спустя два года бразильцы на этом турнире под руководством Тите дошли до финала.

Ключевой игрок: Неймар

Как летит время: на ЧМ-2022 будет уже 30-летний Неймар. В составе сборной Бразилии он уже выигрывал и Кубок конфедераций, и Олимпиаду, вот только травма помешала поехать на победный Кубок Америки. С ЧМ медалей тоже не хватает. А еще Неймар очень близок к рекорду Пеле по голам – осталось три, чтобы догнать.

Успешный новичок: Родриго

Родриго. Два гола «Ман Сити» за «Реал» в драматичном полуфинале Лиги чемпионов. Больше можно ничего не говорить. Хотя в сборной Бразилии гол пока один.