Группа G на чемпионате мира по футболу 2022
В группе G на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна.
Расписание матчей в группе:
- 24 ноября, 13:00 – группа G: Швейцария – Камерун
- 24 ноября, 22:00 – группа G: Бразилия – Сербия
- 28 ноября, 13:00 – группа G: Камерун – Сербия
- 28 ноября, 19:00 – группа G: Бразилия – Швейцария
- 2 декабря, 22:00 – группа G: Сербия – Швейцария
- 2 декабря, 22:00 – группа G: Камерун – Бразилия
Сборная Бразилии
Успех команды
Бразилия – пятикратный чемпион мира, никто не побеждал на этом турнире чаще. Последняя победа датирована 2002 годом.
Главный тренер: Тите
Тите очень давно тренирует сборную Бразилии – с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, хотя была едва ли не главным фаворитом. Есть и трофей – Кубок Америки в 2019-м. Спустя два года бразильцы на этом турнире под руководством Тите дошли до финала.
Ключевой игрок: Неймар
Как летит время: на ЧМ-2022 будет уже 30-летний Неймар. В составе сборной Бразилии он уже выигрывал и Кубок конфедераций, и Олимпиаду, вот только травма помешала поехать на победный Кубок Америки. С ЧМ медалей тоже не хватает. А еще Неймар очень близок к рекорду Пеле по голам – осталось три, чтобы догнать.
Успешный новичок: Родриго
Родриго. Два гола «Ман Сити» за «Реал» в драматичном полуфинале Лиги чемпионов. Больше можно ничего не говорить. Хотя в сборной Бразилии гол пока один.
Сборная Сербии
Успех команды
Если брать времена Югославии, то команда дважды занимала четвертые места – в 1930 и 1962 годах. Сербия на ЧМ играла в 2010 году, но из группы не вышла. То же самое было и в 2018-м.
Главный тренер: Драган Стойкович
Стойкович еще в качестве игрока привозил бронзу с Олимпиады-1984. Сборную Сербии он возглавил 3 марта 2021 года – в свой день рождения. И вывел команду напрямую из группы с Португалией.
Ключевой игрок: Александар Митрович
Именно он тогда забил португальцам решающий гол, который вывел сербов на ЧМ. Как месть за незабитый пенальти в серии с шотландцами, оставивший Сербию без Евро. Митрович запомнился и на прошлом ЧМ голом в ворота Швейцарии, правда, сербы тогда проиграли. А за сборную набил уже 46 голов. Разменяет полсотни на ЧМ-2022?
Успешный новичок: Деян Йовелич
В сборной Сербии не так много новых футболистов, но Деян Йовелич привлек внимание успешными выступлениями за австрийский «Вольфсберг», а потом уехал играть в США за «Лос-Анджелес Гэлакси». В Сербии много играл за молодежные сборные всех возрастов.
Сборная Швейцарии
Успех команды
Швейцарцы трижды доходили до четвертьфиналов ЧМ, но было это давно – в 1934-м, 1938-м и 1954-м. Из пяти последних ЧМ, где Швейцария принимала участие, в четырех были выходы из группы.
Главный тренер: Мурат Якин
После неудачного опыта в московском «Спартаке» Якин работал с несколькими клубами, не добиваясь особого результата. А возглавив сборную Швейцарии, опередил вместе с ней Италию в квалификации и выбрался на ЧМ.
Ключевой игрок: Джердан Шакири
Отыграл более сотни матчей, ездил на три ЧМ и два Евро, постоянно забивал на крупных турнирах. Шакири и есть лидер Швейцарии вместе с Гранитом Джакой. Оба, кстати, уже забивали Сербии на ЧМ-2018.
Успешный новичок: Ноа Окафор
Один из лидеров «Зальцбурга» сверкнул в сборной в 2019-м, но заиграл лишь через пару лет. Зато отметился двумя голами, один из которых забил Болгарии в матче, выведшем Швейцарию на ЧМ-2022.
Сборная Камеруна
Успех команды
Камерун семь раз играл на ЧМ, но самым памятным было выступление в 1990 году. Тогда камерунцы под руководством Валерия Непомнящего дошли до четвертьфинала, где только в дополнительное время уступили англичанам.
Главный тренер: Ригобер Сонг
Известный в прошлом игрок сборной Камеруна возглавил команду в последний день зимы 2022-го, заменив Тони Консейсау. Сонг планомерно шел к этой должности, поработав с Камеруном А (командой, базирующейся на местных игроках) и молодежкой, которая, правда, не вышла из группы на молодежном Кубке Африки.
Ключевой игрок: Эрик Максим Чупо-Мотинг
Форварду «Баварии» уже 33 года, но он продолжает собирать титулы в клубе и даже взял медаль со сборной – бронзу на Кубке Африки в 2021-м.
Успешный новичок: Гаэль Ондуа
Совсем не чужой нам парень – вырос в России, играл за «Анжи», а дебютировал в сборной Камеруна совсем недавно – весной в матче квалификации к ЧМ-2022 против Алжира.