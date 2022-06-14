Группа Е на Чемпионате мира по футболу 2022
В группе Е на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии.
Расписание матчей в группе:
- 23 ноября, 16:00 – группа Е: Германия – Япония
- 23 ноября, 19:00 – группа Е: Испания – Коста-Рика
- 27 ноября, 13:00 – группа Е: Япония – Коста-Рика
- 27 ноября, 22:00 – группа Е: Испания – Германия
- 1 декабря, 22:00 – группа Е: Япония – Испания
- 1 декабря, 22:00 – группа Е: Коста-Рика – Германия
Сборная Испании
Успех команды
Испания единственный раз в истории выигрывала чемпионат мира. Произошло это в 2010 году. В финале единственный гол Андреса Иньесты принес испанцам золотые медали.
Главный тренер: Луис Энрике
На первом же серьезном турнире со сборной его команда дошла до полуфинала. Лишь промахи в серии пенальти помешали Испании под руководством Луиса Энрике выйти в финал Евро-2020. Также испанцы вместе с Луисом Энрике в финал Лиги наций, где уступили Франции.
Ключевой игрок: Серхио Бускетс
Лидер центра полузащиты, капитан и ветеран сборной. Бускетс выигрывал с командой ЧМ и Евро, но выступает в ее составе до сих пор. Это будет седьмой большой турнир для Бускетса, сыгравшего на трех ЧМ и трех Евро.
Успешный новичок: Гави
На ЧМ-2022 он поедет 18-летним игроком, но с опытом более десяти матчей за сборную. Его приглашение осенью 2021-го было сюрпризом, он стал рекордсменом Испании, как самый молодой игрок в составе национальной команды. Затем добился того же звания, но уже как самый молодой автор гола.
Сборная Коста-Рики
Успех команды
Коста-Рика играла на пяти ЧМ. Лучшее достижение – четвертьфинал в 2014 году. Тогда костариканцы неожиданно вышли из группы с Англией, Италией и Уругваем, а потом прошли Грецию в плей-офф.
Главный тренер: Луис Суарес
Суарес – колумбиец, он очень долго работал на родине. А еще – выводил на ЧМ Эквадор (1/8 финала в 2006-м) и Гондурас (групповой этап в 2014-м).
Ключевой игрок: Кейлор Навас
Самый знаменитый и титулованный игрок – вратарь. После успешного ЧМ-2014 долго играл за «Реал», а теперь – кипер «ПСЖ». Суперзвезда в стране.
Успешный новичок: Брэндон Агилера
Ему всего 19 лет, он редко играл даже за костариканскую молодежку. Но дебютировав за основу, сразу же отдал голевой пас в игре против США.
Сборная Германии
Успех команды
Германия – четырехкратный чемпион мира. Свои титулы она выигрывала в 1954-м, 1974-м, 1990-м и 2014-м годах. Также четырежды немцы уступали в финалах. Всего они провели целых 12 медальных чемпионатов мира.
Главный тренер: Ханс-Дитер Флик
Флик возглавил сборную Германии после ухода Йоахима Лева по окончании Евро-2020. Немцы под руководством Флика стали первой сборной, квалифицировавшейся на ЧМ-2022, не считая хозяина-Катар. В 2022-м Германия под руководством Флика выдала странную серию – сыграла четырежды подряд со счетом 1:1.
Ключевой игрок: Йозуа Киммих
У немцев нет в составе суперзвезд уровня Месси или Левандовски, но очень крепкий и симпатичный состав. А Киммих в нем – ключевой игрок середины поля. Успехи с Германией у Киммиха пока определяются только выигранным Кубком конфедераций, но на клубном уровне титулов аж 18. А за сборную Киммих сыграет уже 70-й матч на самом ЧМ.
Успешный новичок: Флориан Нойхаус
Лидер менхенгладбахской «Боруссии» не так давно заиграл за сборную, но ездил с ней на Евро-2020, а до этого забил в первой же игре за Германию. Был гол и в 2021-м – будущим полуфиналистам датчанам в товарищеской игре.
Сборная Японии
Успех команды
Японцы в седьмой раз подряд вышли на чемпионат мира. В предыдущих шести турнирах они трижды выходили из группы, но каждый раз заканчивали выступления на стадии 1/8 финала. Причем были близки все три раза – уступали 0:1, проигрывали по пенальти, не смогли удержать победу, ведя 2:0.
Главный тренер: Хадзиме Мориясу
С Японией этот специалист работает с 2018 года – с момента ухода прошлого тренера по окончании ЧМ-2018. Мориясу довел сборную Японии до финала Кубка Азии, где она уступила Катару. Но вывел ее на ЧМ-2022.
Ключевой игрок: Такуми Минамино
Форвард «Ливерпуля» – как раз автор гола в финале Кубка Азии, который, правда, не помог Японии. Но с тех пор Минамино играет заметную роль в атаке сборной. И что важно – регулярно забивает. За пять последних лет у него 17 голов за Японию.
Успешный новичок: Каору Митома
Дебютировал только прошлой осенью, но менее чем за год набил четыре гола за сборную. Причем половина из них – в ворота сборной Австралии. Митома вышел в середине второго тайма и оформил дубль, а эта победа оформила выход японцев на ЧМ-2022.