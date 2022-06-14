Группа Е на Чемпионате мира по футболу 2022

В группе Е на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии.

Расписание матчей в группе:

23 ноября, 16:00 – группа Е: Германия – Япония

23 ноября, 19:00 – группа Е: Испания – Коста-Рика

27 ноября, 13:00 – группа Е: Япония – Коста-Рика

27 ноября, 22:00 – группа Е: Испания – Германия

1 декабря, 22:00 – группа Е: Япония – Испания

1 декабря, 22:00 – группа Е: Коста-Рика – Германия

Сборная Испании

Успех команды

Испания единственный раз в истории выигрывала чемпионат мира. Произошло это в 2010 году. В финале единственный гол Андреса Иньесты принес испанцам золотые медали.

Главный тренер: Луис Энрике

На первом же серьезном турнире со сборной его команда дошла до полуфинала. Лишь промахи в серии пенальти помешали Испании под руководством Луиса Энрике выйти в финал Евро-2020. Также испанцы вместе с Луисом Энрике в финал Лиги наций, где уступили Франции.

Ключевой игрок: Серхио Бускетс

Лидер центра полузащиты, капитан и ветеран сборной. Бускетс выигрывал с командой ЧМ и Евро, но выступает в ее составе до сих пор. Это будет седьмой большой турнир для Бускетса, сыгравшего на трех ЧМ и трех Евро.

Успешный новичок: Гави

На ЧМ-2022 он поедет 18-летним игроком, но с опытом более десяти матчей за сборную. Его приглашение осенью 2021-го было сюрпризом, он стал рекордсменом Испании, как самый молодой игрок в составе национальной команды. Затем добился того же звания, но уже как самый молодой автор гола.