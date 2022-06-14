ЧМ-2022
#ЧМ-2022
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Группа Е на Чемпионате мира по футболу 2022

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В группе Е на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии.

Расписание матчей в группе:

  • 23 ноября, 16:00 – группа Е:   Германия – Япония
  • 23 ноября, 19:00 – группа Е:   Испания – Коста-Рика
  • 27 ноября, 13:00 – группа Е:   Япония – Коста-Рика
  • 27 ноября, 22:00 – группа Е:   ИспанияГермания
  • 1 декабря, 22:00 – группа Е:    Япония – Испания
  • 1 декабря, 22:00 – группа Е:    Коста-Рика – Германия

Сборная Испании

Успех команды

Испания единственный раз в истории выигрывала чемпионат мира. Произошло это в 2010 году. В финале единственный гол Андреса Иньесты принес испанцам золотые медали.

Главный тренер: Луис Энрике

На первом же серьезном турнире со сборной его команда дошла до полуфинала. Лишь промахи в серии пенальти помешали Испании под руководством Луиса Энрике выйти в финал Евро-2020. Также испанцы вместе с Луисом Энрике в финал Лиги наций, где уступили Франции.

Ключевой игрок: Серхио Бускетс

Лидер центра полузащиты, капитан и ветеран сборной. Бускетс выигрывал с командой ЧМ и Евро, но выступает в ее составе до сих пор. Это будет седьмой большой турнир для Бускетса, сыгравшего на трех ЧМ и трех Евро.

Успешный новичок: Гави

На ЧМ-2022 он поедет 18-летним игроком, но с опытом более десяти матчей за сборную. Его приглашение осенью 2021-го было сюрпризом, он стал рекордсменом Испании, как самый молодой игрок в составе национальной команды. Затем добился того же звания, но уже как самый молодой автор гола.

Сборная Коста-Рики

Успех команды

Коста-Рика играла на пяти ЧМ. Лучшее достижение – четвертьфинал в 2014 году. Тогда костариканцы неожиданно вышли из группы с Англией, Италией и Уругваем, а потом прошли Грецию в плей-офф.

Главный тренер: Луис Суарес

Суарес – колумбиец, он очень долго работал на родине. А еще – выводил на ЧМ Эквадор (1/8 финала в 2006-м) и Гондурас (групповой этап в 2014-м).

Ключевой игрок: Кейлор Навас

Самый знаменитый и титулованный игрок – вратарь. После успешного ЧМ-2014 долго играл за «Реал», а теперь – кипер «ПСЖ». Суперзвезда в стране.

Успешный новичок: Брэндон Агилера

Ему всего 19 лет, он редко играл даже за костариканскую молодежку. Но дебютировав за основу, сразу же отдал голевой пас в игре против США.

Сборная Германии

Успех команды

Германия – четырехкратный чемпион мира. Свои титулы она выигрывала в 1954-м, 1974-м, 1990-м и 2014-м годах. Также четырежды немцы уступали в финалах. Всего они провели целых 12 медальных чемпионатов мира.

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик

Флик возглавил сборную Германии после ухода Йоахима Лева по окончании Евро-2020. Немцы под руководством Флика стали первой сборной, квалифицировавшейся на ЧМ-2022, не считая хозяина-Катар. В 2022-м Германия под руководством Флика выдала странную серию – сыграла четырежды подряд со счетом 1:1.

Ключевой игрок: Йозуа Киммих

У немцев нет в составе суперзвезд уровня Месси или Левандовски, но очень крепкий и симпатичный состав. А Киммих в нем – ключевой игрок середины поля. Успехи с Германией у Киммиха пока определяются только выигранным Кубком конфедераций, но на клубном уровне титулов аж 18. А за сборную Киммих сыграет уже 70-й матч на самом ЧМ.

Успешный новичок: Флориан Нойхаус

Лидер менхенгладбахской «Боруссии» не так давно заиграл за сборную, но ездил с ней на Евро-2020, а до этого забил в первой же игре за Германию. Был гол и в 2021-м – будущим полуфиналистам датчанам в товарищеской игре.

Сборная Японии

Успех команды

Японцы в седьмой раз подряд вышли на чемпионат мира. В предыдущих шести турнирах они трижды выходили из группы, но каждый раз заканчивали выступления на стадии 1/8 финала. Причем были близки все три раза – уступали 0:1, проигрывали по пенальти, не смогли удержать победу, ведя 2:0.

Главный тренер: Хадзиме Мориясу

С Японией этот специалист работает с 2018 года – с момента ухода прошлого тренера по окончании ЧМ-2018. Мориясу довел сборную Японии до финала Кубка Азии, где она уступила Катару. Но вывел ее на ЧМ-2022.

Ключевой игрок: Такуми Минамино

Форвард «Ливерпуля» – как раз автор гола в финале Кубка Азии, который, правда, не помог Японии. Но с тех пор Минамино играет заметную роль в атаке сборной. И что важно – регулярно забивает. За пять последних лет у него 17 голов за Японию.

Успешный новичок: Каору Митома

Дебютировал только прошлой осенью, но менее чем за год набил четыре гола за сборную. Причем половина из них – в ворота сборной Австралии. Митома вышел в середине второго тайма и оформил дубль, а эта победа оформила выход японцев на ЧМ-2022.

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Все фото: www.imago-images.de / AFLO / Global Look Press
Источник:
«Гол»
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