Группа F на чемпионате мира по футболу 2022

В группе F на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии.

Расписание матчей в группе:

23 ноября, 13:00 – группа F: Марокко – Хорватия

23 ноября, 22:00 – группа F: Бельгия – Канада

27 ноября, 16:00 – группа F: Бельгия – Марокко

27 ноября, 19:00 – группа F: Хорватия – Канада

1 декабря, 17:00 – группа F: Хорватия – Бельгия

1 декабря, 17:00 – группа F: Канада – Марокко

Успех команды

Самый успешный ЧМ для бельгийцев был прошлым. На ЧМ-2018 команда впервые в истории завоевала медали – бронзовые. До этого лучший чемпионат мира Бельгия провела в 2014 году, выйдя в четвертьфинал.

Главный тренер: Роберто Мартинес

Именно этот специалист работает с лучшим поколением в истории сборной Бельгии. Полуфинал ЧМ-2018 и четвертьфинал Евро-2020 – достижения в ней. Он пришел в команду после вылета Бельгии в четвертьфинале Евро-2016 от Уэльса, сменив Марка Вильмотса.

Ключевой игрок: Кевин Де Брюйне

Звезд в Бельгии много. Ромелу Лукаку бы поспорил с нашим выбором. Но все-таки ключевой игрок команды – именно Де Брюйне. Он – звезда одного из сильнейших клубов мира. А в Бельгии уже в этом году теоретически может сыграть 100-й матч за сборную.

Успешный новичок: Алексис Салемакерс

В такой состав непросто влиться, но 22-летнему вингеру это удалось. В 2020 году дебютировал – с тех пор регулярно выступает. А в 2022-м еще и добился клубного успеха, выиграв с «Миланом» чемпионат Италии.