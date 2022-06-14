Группа F на чемпионате мира по футболу 2022
В группе F на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии.
Расписание матчей в группе:
- 23 ноября, 13:00 – группа F: Марокко – Хорватия
- 23 ноября, 22:00 – группа F: Бельгия – Канада
- 27 ноября, 16:00 – группа F: Бельгия – Марокко
- 27 ноября, 19:00 – группа F: Хорватия – Канада
- 1 декабря, 17:00 – группа F: Хорватия – Бельгия
- 1 декабря, 17:00 – группа F: Канада – Марокко
Сборная Бельгии
Успех команды
Самый успешный ЧМ для бельгийцев был прошлым. На ЧМ-2018 команда впервые в истории завоевала медали – бронзовые. До этого лучший чемпионат мира Бельгия провела в 2014 году, выйдя в четвертьфинал.
Главный тренер: Роберто Мартинес
Именно этот специалист работает с лучшим поколением в истории сборной Бельгии. Полуфинал ЧМ-2018 и четвертьфинал Евро-2020 – достижения в ней. Он пришел в команду после вылета Бельгии в четвертьфинале Евро-2016 от Уэльса, сменив Марка Вильмотса.
Ключевой игрок: Кевин Де Брюйне
Звезд в Бельгии много. Ромелу Лукаку бы поспорил с нашим выбором. Но все-таки ключевой игрок команды – именно Де Брюйне. Он – звезда одного из сильнейших клубов мира. А в Бельгии уже в этом году теоретически может сыграть 100-й матч за сборную.
Успешный новичок: Алексис Салемакерс
В такой состав непросто влиться, но 22-летнему вингеру это удалось. В 2020 году дебютировал – с тех пор регулярно выступает. А в 2022-м еще и добился клубного успеха, выиграв с «Миланом» чемпионат Италии.
Сборная Канады
Успех команды
Канада всего однажды выступала на ЧМ. В 1986 году она проиграла все три матча с общим счетом 0:5. Канада еще не забивала ни одного гола на чемпионатах мира. Скорее всего, историческое событие произойдет на ЧМ-2022.
Главный тренер: Джон Хердман
Канадскую команду возглавляет англичанин, которому в июле исполнится 47 лет. Ранее он долго работал с женскими командами Новой Зеландии и Канады, а теперь тренирует лучшее поколение канадских мужчин в футболе. При нем команда уже сделала крутой скачок с 72-го на 40-е место в рейтинге ФИФА. И, конечно, вышла на ЧМ-2022.
Ключевой игрок: Альфонсо Дэвис
К 21-летнему футболисту «Баварии» на турнире будет особое внимание. Он уже отыграл более сотни матчей за этот клуб, выиграв целых 11 трофеев. Более 30 матчей провел и за Канаду, причем забил 12 голов.
Успешный новичок: Ике Угбо
В составе сборной Канады можно отметить этого 23-летнего форварда «Генка». Половину последнего сезона он отыграл на правах аренды за «Труа», забив пять голов в Лиге 1. В сентябре 2021-го хотел играть за Нигерию, но через пару месяцев решил выступать за Канаду. Пока выходит на замену.
Сборная Марокко
Успех команды
Марокканцы в шестой раз пробились на ЧМ. За предыдущие пять лучшим достижением был выход в 1/8 финала в 1986 году. Тогда Марокко даже выиграл свою группу, но в первом раунде плей-офф уступил немцам.
Главный тренер: Вахид Халилходжич
На ЧМ-2022 Халилходжич приедет, уже отметив 70-летие. В 2000-х он работал с «ПСЖ», а среди сборных ранее возглавлял Кот-д’Ивуар, Алжир и Японию. Российским болельщикам памятна его работа на ЧМ-2014. Тогда его Алжир опередил сборную России в борьбе за выход из группы.
Ключевой игрок: Юссуф Эн-Несири
У Эн-Несири должны сохраняться приятные воспоминания от матча в Калининграде – тогда на ЧМ-2018 его гол в ворота Испании едва не стал победным. Позади у Эн-Несири 2,5 сезона в «Севилье» и победа в Лиге Европы, а в сборной он в январе забил на Кубке Африки.
Успешный новичок: Сами Ммаэ
Нет, нас не спонсировал Станислав Черчесов, но этот игрок помог его «Ференцварошу» сделать золотой дубль в минувшем сезоне чемпионата и Кубка Венгрии. За Марокко Ммаэ выступает не так давно, но находится в обойме.
Сборная Хорватии
Успех команды
Хорваты на первом же своем чемпионате мира выиграли бронзовые медали – это произошло в 1998 году. А на прошлом ЧМ вообще дошли до финала, где уступили команде Франции в «Лужниках».
Главный тренер: Златко Далич
У Далича не было выдающейся карьеры игрока или тренера до поста во главе сборной Хорватии. Но именно с ним она выиграла серебро ЧМ-2018, а через три года вышла из группы Евро-2020, потом совершив впечатляющий камбэк в 1/8 финала против Испании.
Ключевой игрок: Лука Модрич
Суперзвезда сборной, лидер и капитан, обладатель «Золотого мяча» во многом за гениальное выступление на серебряном ЧМ. Модричу на ЧМ-2022 будет уже 37 лет, но он продолжает творить поразительные вещи. А в конце мая еще и выиграл очередной раз Лигу чемпионов с «Реалом».
Успешный новичок: Йосип Станишич
Станишич подтянулся к основной команде «Баварии» при Юлиане Нагельсмане и уже выиграл с ней несколько трофеев. В сборной – пока новичок, сыграл всего четыре матча.