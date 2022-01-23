Канада

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Бенито Флоро
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23.01.2022 23 янв. 2022 вс -:-
Гватемала
-:-
Канада
Матч отменен
23.01.2022 23 янв. 2022 вс -:-
Матч отменен
Товарищеские матчи. Сборные , Январь
Гватемала
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Канада
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Товарищеские матчи. Сборные , Январь
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Материалы
В НХЛ канадцев в два раза больше, чем американцев. И это большой кризис канадцев. Что-что?
#НХЛ
Канадская премьер-лига вручает лучшим игрокам фигурки. Их делают на заказ художники-эскимосы
#Канада
Пять лет назад Анттилу выгоняли из Новокузнецка. Сегодня он выиграл ЧМ для Финляндии
#ЧМ-2019 (хоккей)
Канада спаслась от поражения за 0,4 секунды до сирены! А потом победила в овертайме
#ЧМ-2019 (хоккей)
Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
#ЧМ-2019 (хоккей)
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Футбол
«Атлетико» создал команду в канадской лиге. Зачем – непонятно
#Канада
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