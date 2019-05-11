Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
В Братиславе и Кошице стартовал чемпионат мира по хоккею. В первый день интересным и важным было все: Россия ожидаемо выиграла у Норвегии (5:2), Финляндия неожиданно разнесла Канаду (3:1), а Словакия – США (4:1). Тут еще и Чехия вынесла Швецию (5:2).
Даже такие результаты почти не влияют на таблицу. Впереди еще много матчей, а фавориты все равно попадут в плей-офф.
Дело тут не только в самих играх. Ностальгия по успеху России, таланты и атмосфера добра – если вам это интересно, то ЧМ уже пройдет не зря.
Сразу набросим несколько тезисов. Если не смотрите хоккей регулярно, они вам пригодятся:
- Россия – топ. Всегда, везде, в любом составе, с любым соперником. В хоккее россияне обычно доминируют.
- Турнир проходит в Словакии. Местная сборная не входит в число лучших, но и не аутсайдер. Обычно это самый приятный статус, потому что есть сенсации.
- 16 команд разделены на две группы по 8 сборных. 4 лучших из каждой группы выходят в плей-офф.
- Матчи группового этапа – обычное развлечение. Не нужно следить за каждой игру или переживать из-за локального поражения. Все самое важное случится потом.
- Смотреть игры в группе все равно нужно. Несколько причин: узнать составы и силу команд, увидеть открытый хоккей, заценить накал и напряжение.
- Плей-офф к просмотру обязателен – там могут быть и сенсации. Россияне тоже туда попадут, а еще смотрите за Швецией, Чехией, Финляндией, Канадой и США.
- Действующий чемпион мира – Швеция. В финале играли со Швейцарией (3:2). От Швейцарии теперь ждут сенсаций каждый год.
Порадоваться (возможной) победе России
По накалу и звездности хоккейный ЧМ уступает футбольному, но тут все равно собирают много ключевых спортсменов. В этом году Россия точно в числе основных фаворитов, а такого состава у сборной не было даже на Олимпиаде.
Овечкин, Кучеров, Малкин, Кузнецов, Василевский – всех ребят подвезли из НХЛ. На Олимпиаду их не пускали, потому что не было договоренности с лигой. Тогда НХЛ не захотела терять в доходах и прерывать чемпионат на две недели. С ЧМ таких проблем не возникает из-за других дат проведения.
Сравнивать с Олимпиадой можно бесконечно, но в этом году реально совпало все. Главные российские хоккеисты рано вылетели из плей-офф НХЛ, не стали ссылаться на травмы и приехали побеждать. Норвегию уже разгромили, а на групповом этапе будут еще шесть матчей.
Все можно смотреть хотя бы ради удовольствия. Во встречах с Австрией и Италией ждем красивых разгромов, остальное – просто интересны. Вот оставшийся календарь матчей сборной до начала плей-офф:
- 12 мая, 13:15. Россия – Австрия
- 13 мая, 17:15. Россия – Чехия
- 15 мая, 21:15. Россия – Италия
- 18 мая, 13:15. Россия – Латвия
- 19 мая, 21:15. Россия – Швейцария
- 21 мая, 21:15. Россия – Швеция
Поддержать место, где забыли о хорошем
Братиславу все знают по матчам КХЛ. «Слован» мучается с отсутствием денег, но стабильно собирает около пяти тысяч зрителей на трибунах. Обычно они грустят – в этом чемпионате «Слован» оказался худшим клубом во всей КХЛ (33 очка, разница шайб -112).
В Словакию потянутся люди со всех ближайших мест, поэтому трибуны арены имени Ондрея Непелы забьются на всю вместимость в 10055 человек. Здесь соскучились по хорошим эмоциям – атмосфера будет запредельной, особенно на матчах с участием местной сборной.
Чехи тоже в большом плюсе. Так считает нападающий Ондрей Палат: «Мы очень близко к дому, от Братиславы до моего родного города Фридек-Мистек два часа езды, так что все будут здесь. Наверное, половина города будет здесь».
ЧМ-2011 тоже проводился в Братиславе и Кошице. Для сборной России тогда все вышло неудачно: прошли Канаду в четвертьфинале, но в итоге заняли только четвертое место. Победили финны.
Восхититься главными талантами планеты
Джеку Хьюзу и Каапо Какко еще только предстоит зажечь в НХЛ. Этим летом их обоих возьмут в числе первых номеров драфта. Именно на чемпионате мира окончательно решится, кто из них достойнее быть первым среди всех. Личное противостояние Хьюза и Каапо – заявка на битву сезона.
Какко провел полный сезон в финском ТПС. 18-летний парень набрал 43 очка за 50 матчей – это много даже с пометкой о финской лиге. За сезон он забил 26 голов, установив исторический рекорд лиги по количеству шайб для игроков до 18 лет. Самому Каако 18 исполнилось только в феврале.
Сборная Финляндии на чемпионате мира почти без звезд. Команду здесь будто собирали под Какко – ему и быть ее лицом. Он не ездил на юниорский ЧМ, поэтому с Хьюзом не пересекся. Зато Джек сначала зажигал там, а теперь приехал и на взрослый турнир. За два юниорских ЧМ Джек Хьюз набрал 32 очка и перебил достижение Овечкина.
По юниорам Хьюз уже все доказал, Какко доказывает среди взрослых. Смотрите, как он убрал Канаду в стартовом матче турнира.
Узнать, что в Великобритании тоже гоняют шайбу
Сборной Великобритании не было в высшем хоккейном дивизионе 25 лет. Она слабее всех остальных сборных чемпионата, но смотреть и болеть за таких хоккеистов – удовольствие. Потому что впечатляет сам масштаб истории.
Хоккей в Великобритании проигрывает футболу по всем параметрам. Для самой сборной стало сенсацией, что за два года она взлетела из третьего дивизиона сразу в первый. Еще веселее, что здесь почти нет натурализации. Все хоккеисты представляют именно Британию.
Говорят, Россия договаривается с британскими клубами, чтобы принять один из них в КХЛ. Самое время оценить уровень местного хоккея. Сразу предупредим: от Канады, США и Финляндии британцы могут получить и десяток шайб. Зато точно сыграют весело.
Если соберетесь смотреть матч сборной Великобритании, сразу болейте за британского вратаря. В хоккее есть мода на поддержку слабых героев, чтобы мотивировать их на чудеса. Баунс, Мерди, Уистл – в основе у британцев будет удивлять кто-то из них.
Попробовать новый формат турнира
1) На полуфинальные пары повлияют несколько факторов: место в группе, количество очков, разница шайб, заброшенные шайбы, рейтинг сборной. Если ты крут по всем параметрам и прошел четвертьфинал, то попадешь на самого слабого соперника. Тут-то и важен результат группового этапа.
2) Буллитов в финальном матче не будет. Это счастье, потому что они всех бесят. Вместо них при ничейном результате будет бесконечный овертайм в формате три на три до первой заброшенной шайбы. Долго не сыграют – когда на площадке шесть хоккеистов, это всегда остро и интересно. В НХЛ точно все в восторге.