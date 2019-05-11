Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей

Чехи тоже в большом плюсе. Так считает нападающий Ондрей Палат: «Мы очень близко к дому, от Братиславы до моего родного города Фридек-Мистек два часа езды, так что все будут здесь. Наверное, половина города будет здесь».

ЧМ-2011 тоже проводился в Братиславе и Кошице. Для сборной России тогда все вышло неудачно: прошли Канаду в четвертьфинале, но в итоге заняли только четвертое место. Победили финны.

Восхититься главными талантами планеты

Джеку Хьюзу и Каапо Какко еще только предстоит зажечь в НХЛ. Этим летом их обоих возьмут в числе первых номеров драфта. Именно на чемпионате мира окончательно решится, кто из них достойнее быть первым среди всех. Личное противостояние Хьюза и Каапо – заявка на битву сезона .

Какко провел полный сезон в финском ТПС. 18-летний парень набрал 43 очка за 50 матчей – это много даже с пометкой о финской лиге. За сезон он забил 26 голов, установив исторический рекорд лиги по количеству шайб для игроков до 18 лет. Самому Каако 18 исполнилось только в феврале.

Сборная Финляндии на чемпионате мира почти без звезд. Команду здесь будто собирали под Какко – ему и быть ее лицом. Он не ездил на юниорский ЧМ, поэтому с Хьюзом не пересекся. Зато Джек сначала зажигал там, а теперь приехал и на взрослый турнир. За два юниорских ЧМ Джек Хьюз набрал 32 очка и перебил достижение Овечкина.

По юниорам Хьюз уже все доказал, Какко доказывает среди взрослых. Смотрите, как он убрал Канаду в стартовом матче турнира.