ЧМ-2019 (хоккей)
Джек Хьюз
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Россия (х)
Финляндия (х)
Великобритания
Канада
Швеция (х)
Чехия (х)
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Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей

11 мая 2019, 00:51
Александр Плеханов

В Братиславе и Кошице стартовал чемпионат мира по хоккею. В первый день интересным и важным было все: Россия ожидаемо выиграла у Норвегии (5:2), Финляндия неожиданно разнесла Канаду (3:1), а Словакия – США (4:1). Тут еще и Чехия вынесла Швецию (5:2). 

Даже такие результаты почти не влияют на таблицу. Впереди еще много матчей, а фавориты все равно попадут в плей-офф. 

Дело тут не только в самих играх. Ностальгия по успеху России, таланты и атмосфера добра – если вам это интересно, то ЧМ уже пройдет не зря.

Global Look Press

Сразу набросим несколько тезисов. Если не смотрите хоккей регулярно, они вам пригодятся:

  • Россия – топ. Всегда, везде, в любом составе, с любым соперником. В хоккее россияне обычно доминируют.
  • Турнир проходит в Словакии. Местная сборная не входит в число лучших, но и не аутсайдер. Обычно это самый приятный статус, потому что есть сенсации.
  • 16 команд разделены на две группы по 8 сборных. 4 лучших из каждой группы выходят в плей-офф.
  • Матчи группового этапа – обычное развлечение. Не нужно следить за каждой игру или переживать из-за локального поражения. Все самое важное случится потом.
  • Смотреть игры в группе все равно нужно. Несколько причин: узнать составы и силу команд, увидеть открытый хоккей, заценить накал и напряжение.
  • Плей-офф к просмотру обязателен – там могут быть и сенсации. Россияне тоже туда попадут, а еще смотрите за Швецией, Чехией, Финляндией, Канадой и США.
  • Действующий чемпион мира – Швеция. В финале играли со Швейцарией (3:2). От Швейцарии теперь ждут сенсаций каждый год.

Порадоваться (возможной) победе России

По накалу и звездности хоккейный ЧМ уступает футбольному, но тут все равно собирают много ключевых спортсменов. В этом году Россия точно в числе основных фаворитов, а такого состава у сборной не было даже на Олимпиаде

Овечкин, Кучеров, Малкин, Кузнецов, Василевский – всех ребят подвезли из НХЛ. На Олимпиаду их не пускали, потому что не было договоренности с лигой. Тогда НХЛ не захотела терять в доходах и прерывать чемпионат на две недели. С ЧМ таких проблем не возникает из-за других дат проведения. 

Global Look Press

Сравнивать с Олимпиадой можно бесконечно, но в этом году реально совпало все. Главные российские хоккеисты рано вылетели из плей-офф НХЛ, не стали ссылаться на травмы и приехали побеждать. Норвегию уже разгромили, а на групповом этапе будут еще шесть матчей. 

Все можно смотреть хотя бы ради удовольствия. Во встречах с Австрией и Италией ждем красивых разгромов, остальное – просто интересны. Вот оставшийся календарь матчей сборной до начала плей-офф: 

  • 12 мая, 13:15. Россия – Австрия
  • 13 мая, 17:15. Россия – Чехия
  • 15 мая, 21:15. Россия – Италия
  • 18 мая, 13:15. Россия – Латвия
  • 19 мая, 21:15. Россия – Швейцария
  • 21 мая, 21:15. Россия – Швеция

Поддержать место, где забыли о хорошем

Братиславу все знают по матчам КХЛ. «Слован» мучается с отсутствием денег, но стабильно собирает около пяти тысяч зрителей на трибунах. Обычно они грустят – в этом чемпионате «Слован» оказался худшим клубом во всей КХЛ (33 очка, разница шайб -112).

В Словакию потянутся люди со всех ближайших мест, поэтому трибуны арены имени Ондрея Непелы забьются на всю вместимость в 10055 человек. Здесь соскучились по хорошим эмоциям – атмосфера будет запредельной, особенно на матчах с участием местной сборной. 

IHF

Чехи тоже в большом плюсе. Так считает нападающий Ондрей Палат: «Мы очень близко к дому, от Братиславы до моего родного города Фридек-Мистек два часа езды, так что все будут здесь. Наверное, половина города будет здесь». 

ЧМ-2011 тоже проводился в Братиславе и Кошице. Для сборной России тогда все вышло неудачно: прошли Канаду в четвертьфинале, но в итоге заняли только четвертое место. Победили финны.

Восхититься главными талантами планеты

Джеку Хьюзу и Каапо Какко еще только предстоит зажечь в НХЛ. Этим летом их обоих возьмут в числе первых номеров драфта. Именно на чемпионате мира окончательно решится, кто из них достойнее быть первым среди всех. Личное противостояние Хьюза и Каапо – заявка на битву сезона

Какко провел полный сезон в финском ТПС. 18-летний парень набрал 43 очка за 50 матчей – это много даже с пометкой о финской лиге. За сезон он забил 26 голов, установив исторический рекорд лиги по количеству шайб для игроков до 18 лет. Самому Каако 18 исполнилось только в феврале. 

Сборная Финляндии на чемпионате мира почти без звезд. Команду здесь будто собирали под Какко – ему и быть ее лицом. Он не ездил на юниорский ЧМ, поэтому с Хьюзом не пересекся. Зато Джек сначала зажигал там, а теперь приехал и на взрослый турнир. За два юниорских ЧМ Джек Хьюз набрал 32 очка и перебил достижение Овечкина. 

По юниорам Хьюз уже все доказал, Какко доказывает среди взрослых. Смотрите, как он убрал Канаду в стартовом матче турнира.

Узнать, что в Великобритании тоже гоняют шайбу

Сборной Великобритании не было в высшем хоккейном дивизионе 25 лет. Она слабее всех остальных сборных чемпионата, но смотреть и болеть за таких хоккеистов – удовольствие. Потому что впечатляет сам масштаб истории. 

Хоккей в Великобритании проигрывает футболу по всем параметрам. Для самой сборной стало сенсацией, что за два года она взлетела из третьего дивизиона сразу в первый. Еще веселее, что здесь почти нет натурализации. Все хоккеисты представляют именно Британию. 

Говорят, Россия договаривается с британскими клубами, чтобы принять один из них в КХЛ. Самое время оценить уровень местного хоккея. Сразу предупредим: от Канады, США и Финляндии британцы могут получить и десяток шайб. Зато точно сыграют весело. 

Если соберетесь смотреть матч сборной Великобритании, сразу болейте за британского вратаря. В хоккее есть мода на поддержку слабых героев, чтобы мотивировать их на чудеса. Баунс, Мерди, Уистл – в основе у британцев будет удивлять кто-то из них. 

Попробовать новый формат турнира

1) На полуфинальные пары повлияют несколько факторов: место в группе, количество очков, разница шайб, заброшенные шайбы, рейтинг сборной. Если ты крут по всем параметрам и прошел четвертьфинал, то попадешь на самого слабого соперника. Тут-то и важен результат группового этапа. 

2) Буллитов в финальном матче не будет. Это счастье, потому что они всех бесят. Вместо них при ничейном результате будет бесконечный овертайм в формате три на три до первой заброшенной шайбы. Долго не сыграют – когда на площадке шесть хоккеистов, это всегда остро и интересно. В НХЛ точно все в восторге. 

Team GB Ice Hockey

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