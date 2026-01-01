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Россия разгромила Чехию и заняла третье место на Кубке Карьяла-2021. Мичков забил во втором матче подряд
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Чехия готовилась к ЧМ на площадке меньшего размера. Россия забила ей голы на пространстве и с контратак
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