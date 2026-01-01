Чехия (х)

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Чехия готовилась к ЧМ на площадке меньшего размера. Россия забила ей голы на пространстве и с контратак
#Россия (х)
Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
#ЧМ-2019 (хоккей)