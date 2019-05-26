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Хоккей
Россия в пятый раз взяла бронзу на ЧМ по хоккею
#ЧМ-2019 (хоккей)
26 мая 2019, 19:46
Хоккей
Великобритания вытащила тяжелейший матч с Францией и осталась в элитном дивизионе хоккейного ЧМ. Очень неожиданное достижение
#ЧМ-2019 (хоккей)
20 мая 2019, 21:44
Хоккей
Менеджера по экипировке сборной Швеции называют пуддингом. Он работает в команде уже 35 лет
#сборная Швеции (хоккей)
19 мая 2019, 11:04
Хоккей
Хоккейная сборная России обыграла Латвию. У нашей команды 5 побед с разницей 26:3
#Россия (х)
18 мая 2019, 16:22
Хоккей
Россия впервые выиграла на хоккейном ЧМ с разницей в десять шайб
#ЧМ-2019 (хоккей)
15 мая 2019, 23:28
Хоккей
Вратарь сборной Италии по хоккею отбил 62 удара из 65. Но сборная все равно проиграла
#ЧМ-2019 (хоккей)
14 мая 2019, 21:39
Все новости
Материалы
Сборная России и СКА меняют главного тренера. Это снова один человек
#Алексей Кудашов
10 июля 2019, 17:25
Пять лет назад Анттилу выгоняли из Новокузнецка. Сегодня он выиграл ЧМ для Финляндии
#ЧМ-2019 (хоккей)
27 мая 2019, 00:49
Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник
#ЧМ-2019 (хоккей)
25 мая 2019, 20:06
Канада спаслась от поражения за 0,4 секунды до сирены! А потом победила в овертайме
#ЧМ-2019 (хоккей)
23 мая 2019, 20:28
Кайфуйте от Сергачева. Ему 20 лет, он надежда России и показывает необычный стиль
#Михаил Сергачев
23 мая 2019, 19:10
#Михаил Сергачев
23 мая 2019, 19:10
Давайте правильно воспринимать победы России на хоккейном ЧМ
#ЧМ-2019 (хоккей)
13 мая 2019, 20:07
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