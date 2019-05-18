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#Россия (х) #ЧМ-2019 (хоккей)

Хоккейная сборная России обыграла Латвию. У нашей команды 5 побед с разницей 26:3

18 мая 2019, 16:22

Наши хоккеисты провели пятый матч на чемпионате мира-2019. В игре против Латвии сборная России проиграла первый период 0:1 (гол Цибульскиса), но забила трижды во втором (Орлов, Гусев, Кучеров). Итог – 3:1 в пользу российской команды.

Лучшим игроком в составе сборной России был признан Дмитрий Орлов. Никита Кучеров возглавил список самых результативных игроков турнира с 12 очками (4+8).

Таким образом, сборная России выиграла пятый матч на турнире. Теперь разница забитых и пропущенных шайб у нее составляет 26:3.

Следующий соперник – Швейцария, матч пройдет 19 мая (начало – в 21:15 мск).

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