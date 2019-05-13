Давайте правильно воспринимать победы России на хоккейном ЧМ

По результатам сборная России идеально стартовала на ЧМ-2019. В трех матчах одержаны три победы с общим счетом 13:2. Обыграны Норвегия (5:2), Австрия (5:0) и Чехия (3:0). Не верьте, если увидите фразы об удивительном и грандиозном. Все нормально и ожидаемо, но по турниру еще ничего не решено.

Сборная России просто выполнила программу минимум. Теперь пора готовиться к важным матчам и решать мелкие вопросы.