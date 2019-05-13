Давайте правильно воспринимать победы России на хоккейном ЧМ
По результатам сборная России идеально стартовала на ЧМ-2019. В трех матчах одержаны три победы с общим счетом 13:2. Обыграны Норвегия (5:2), Австрия (5:0) и Чехия (3:0). Не верьте, если увидите фразы об удивительном и грандиозном. Все нормально и ожидаемо, но по турниру еще ничего не решено.
Сборная России просто выполнила программу минимум. Теперь пора готовиться к важным матчам и решать мелкие вопросы.
Есть несколько фактов, которые немного портят общую картину успеха.
- Матчи с Норвегией и Австрией – разминка для российских звезд. Даже сами хоккеисты считают, что такие игры им не очень нужны. «Понятно, что все хотят играть против лучших – и Норвегия, и Италия... Но блин! Я бы сократил число участников чемпионата мира, количество матчей, покороче бы турнир сделал», – говорил Никита Кучеров в интервью «Р-Спорту» перед началом ЧМ.
- У сборной России было не все хорошо в защите. От норвежцев пропустили две шайбы в конце третьего периода. В игре с Австрией сыграли на ноль, но и там были вопросы по обороне. Затащил только вратарь Георгиев – он отбил все 15 бросков.
- Игра со сборной Чехии была первой нормальной проверкой на групповом этапе. Крепкую команду без звезд россияне победили достаточно спокойно. Здесь на ноль отыграл уже голкипер Василевский, а главная проблема – удаления. Их у сборной России было сразу пять. Это на одно больше, чем за две предыдущие встречи.
- Даже у звезд бывают плохие дни – у нас они настигли Александра Овечкина. Люди рядом с ним вообще не забивают, а у самого Ови нет даже очков за передачи. Перед матчами Овечкин максимально мотивирует партнеров, но дальше правильного настроя ничего не выходит.
- Роль Ильи Ковальчука в качестве капитана сборной пока не совсем ясна. Еще до ЧМ мы писали, что само назначение выглядит странно. На площадке Ковальчук пока не убеждает – там зажигают другие люди. За пределами льда сказывается фактор Овечкина. Все вроде бы сработались, но конструкция шаткая.
У сборной России девять очков после трех матчей. Такого результата нет ни у одной команды на турнире. В борьбе за первое место в группе у россиян теперь отличные шансы – из топ-соперников по группе осталась только Швеция. Она уже потеряла очки в стартовой игре с Чехией (2:5). Есть еще крепкая Швейцария и Латвия с Бобом Хартли из «Авангарда» в роли тренера.
Сборная России доминирует – это нормально. Хорошего в этой команде тоже хватает.
- Из игроков НХЛ лучше остальных заиграл Евгений Дадонов. Только в двух первых матчах нападающий «Флориды» оформлял по дублю. Лишь на ЧМ-2016 Дадонов забивал больше голов. Тогда за весь турнир у него было шесть шайб.
- Проявилась классная вратарская конкуренция. Победитель Кубка Гагарина Илья Сорокин остается третьим вратарем. Василевский («Тампа») и Георгиев («Рейнджерс») сыграли по одному сухому матчу. И это еще не позвали Бобровского. По вратарской линии есть большой запас.
- Незаметные герои раскрываются в самые важные моменты. В матче с Австрией Иван Телегин забросил шайбу в первой же собственной смене. С чехами счет открыл Сергей Андронов – центровой четвертого звена. Это его первая шайба на турнире. На прошлом ЧМ тоже была одна.
- По защите все не очень, но один человек всегда хорош. Никита Зайцев доминирует и не проваливается. Его гол Чехии в пустые ворота – награда за старание. С таким настроем и надо приезжать на ЧМ из «Торонто».
- Кучеров и Гусев составили классную дружескую связку. Очень классную.
Лучше всех происходящее на ЧМ описал Владислав Третьяк. «К сожалению, соперник не очень сильный, ребята не выкладываются. Но это они, по-моему, готовятся к завтрашней игре против чехов, будет совершенно другой матч», – сказал глава ФХР еще после игры с Австрией.
Примерно так и нужно воспринимать весь групповой этап чемпионата мира: глобально сегодня все хорошо, но впереди еще плей-офф. До четвертьфинала посмотрим четыре разминочных матча, а дальше будем переживать и радоваться по-настоящему.
- 15 мая, 21:15. Россия – Италия
- 18 мая, 13:15. Россия – Латвия
- 19 мая, 21:15. Россия – Швейцария
- 21 мая, 21:15. Россия – Швеция