ЧМ-2019 (хоккей)
Илья Ковальчук
Александр Овечкин
Александр Георгиев
Андрей Василевский
Иван Телегин
Сергей Андронов
Никита Зайцев
Россия (х)
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#ЧМ-2019 (хоккей) #Александр Овечкин #Илья Ковальчук #Россия (х) #Александр Георгиев #Андрей Василевский #Иван Телегин #Никита Зайцев #Сергей Андронов

Давайте правильно воспринимать победы России на хоккейном ЧМ

13 мая 2019, 20:07
Александр Плеханов

По результатам сборная России идеально стартовала на ЧМ-2019. В трех матчах одержаны три победы с общим счетом 13:2. Обыграны Норвегия (5:2), Австрия (5:0) и Чехия (3:0). Не верьте, если увидите фразы об удивительном и грандиозном. Все нормально и ожидаемо, но по турниру еще ничего не решено. 

Сборная России просто выполнила программу минимум. Теперь пора готовиться к важным матчам и решать мелкие вопросы.

ФХР

Есть несколько фактов, которые немного портят общую картину успеха. 

  • Матчи с Норвегией и Австрией – разминка для российских звезд. Даже сами хоккеисты считают, что такие игры им не очень нужны. «Понятно, что все хотят играть против лучших – и Норвегия, и Италия... Но блин! Я бы сократил число участников чемпионата мира, количество матчей, покороче бы турнир сделал», – говорил Никита Кучеров в интервью «Р-Спорту» перед началом ЧМ.
  • У сборной России было не все хорошо в защите. От норвежцев пропустили две шайбы в конце третьего периода. В игре с Австрией сыграли на ноль, но и там были вопросы по обороне. Затащил только вратарь Георгиев – он отбил все 15 бросков.
  • Игра со сборной Чехии была первой нормальной проверкой на групповом этапе. Крепкую команду без звезд россияне победили достаточно спокойно. Здесь на ноль отыграл уже голкипер Василевский, а главная проблема – удаления. Их у сборной России было сразу пять. Это на одно больше, чем за две предыдущие встречи.
  • Даже у звезд бывают плохие дни – у нас они настигли Александра Овечкина. Люди рядом с ним вообще не забивают, а у самого Ови нет даже очков за передачи. Перед матчами Овечкин максимально мотивирует партнеров, но дальше правильного настроя ничего не выходит.
  • Роль Ильи Ковальчука в качестве капитана сборной пока не совсем ясна. Еще до ЧМ мы писали, что само назначение выглядит странно. На площадке Ковальчук пока не убеждает – там зажигают другие люди. За пределами льда сказывается фактор Овечкина. Все вроде бы сработались, но конструкция шаткая.

Global Look Press

У сборной России девять очков после трех матчей. Такого результата нет ни у одной команды на турнире. В борьбе за первое место в группе у россиян теперь отличные шансы – из топ-соперников по группе осталась только Швеция. Она уже потеряла очки в стартовой игре с Чехией (2:5). Есть еще крепкая Швейцария и Латвия с Бобом Хартли из «Авангарда» в роли тренера. 

Сборная России доминирует – это нормально. Хорошего в этой команде тоже хватает. 

  1. Из игроков НХЛ лучше остальных заиграл Евгений Дадонов. Только в двух первых матчах нападающий «Флориды» оформлял по дублю. Лишь на ЧМ-2016 Дадонов забивал больше голов. Тогда за весь турнир у него было шесть шайб.
  2. Проявилась классная вратарская конкуренция. Победитель Кубка Гагарина Илья Сорокин остается третьим вратарем. Василевский («Тампа») и Георгиев («Рейнджерс») сыграли по одному сухому матчу. И это еще не позвали Бобровского. По вратарской линии есть большой запас.
  3. Незаметные герои раскрываются в самые важные моменты. В матче с Австрией Иван Телегин забросил шайбу в первой же собственной смене. С чехами счет открыл Сергей Андронов – центровой четвертого звена. Это его первая шайба на турнире. На прошлом ЧМ тоже была одна.
  4. По защите все не очень, но один человек всегда хорош. Никита Зайцев доминирует и не проваливается. Его гол Чехии в пустые ворота – награда за старание. С таким настроем и надо приезжать на ЧМ из «Торонто».
  5. Кучеров и Гусев составили классную дружескую связку. Очень классную.

Лучше всех происходящее на ЧМ описал Владислав Третьяк. «К сожалению, соперник не очень сильный, ребята не выкладываются. Но это они, по-моему, готовятся к завтрашней игре против чехов, будет совершенно другой матч», – сказал глава ФХР еще после игры с Австрией. 

Примерно так и нужно воспринимать весь групповой этап чемпионата мира: глобально сегодня все хорошо, но впереди еще плей-офф. До четвертьфинала посмотрим четыре разминочных матча, а дальше будем переживать и радоваться по-настоящему.

  • 15 мая, 21:15. Россия – Италия
  • 18 мая, 13:15. Россия – Латвия
  • 19 мая, 21:15. Россия – Швейцария
  • 21 мая, 21:15. Россия – Швеция
Все фото: ФХР
Смотреть ЧМ все равно надо
Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
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