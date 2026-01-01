Сергей Андронов

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Андронов провел 536 матча за хоккейный ЦСКА и обновил клубный рекорд, державшийся с 1997 года
#Сергей Андронов
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Давайте правильно воспринимать победы России на хоккейном ЧМ
#ЧМ-2019 (хоккей)
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