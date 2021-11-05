Сергей Андронов
КХЛ
ЦСКА (х)
Андронов провел 536 матча за хоккейный ЦСКА и обновил клубный рекорд, державшийся с 1997 года
05 ноября, 19:16
Сергей Андронов сыграл за ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:5, третий период).
- Для Андронова это 536-й матч в карьере за ЦСКА. Ему 32 года, он провел в клубе в общей сложности семь лет.
- Ни один другой игрок ЦСКА не участвовал в стольких матчах. Прежний рекорд был у Алексея Касатонова, игравшего в клубе с 1978 по 1989 год, а потом с 1996 по 1997 год.
Андронов – капитан ЦСКА, выигрывал с ним Кубок Гагарина. На международном уровне выступает за Россию, выигрывал с ней Олимпийские игры-2018.
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