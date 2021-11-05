Сергей Андронов
КХЛ
ЦСКА (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сергей Андронов #КХЛ #ЦСКА (х)

Андронов провел 536 матча за хоккейный ЦСКА и обновил клубный рекорд, державшийся с 1997 года

05 ноября, 19:16

Сергей Андронов сыграл за ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:5, третий период).

  • Для Андронова это 536-й матч в карьере за ЦСКА. Ему 32 года, он провел в клубе в общей сложности семь лет.
  • Ни один другой игрок ЦСКА не участвовал в стольких матчах. Прежний рекорд был у Алексея Касатонова, игравшего в клубе с 1978 по 1989 год, а потом с 1996 по 1997 год.

 

Сергей Андронов

твиттер КХЛ

Андронов – капитан ЦСКА, выигрывал с ним Кубок Гагарина. На международном уровне выступает за Россию, выигрывал с ней Олимпийские игры-2018.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер КХЛ
Еще по теме
Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
«Авангард» забил одинаковые первые голы в двух сезонах КХЛ. Авторы – главные легионеры-новички
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сергей Андронов
#КХЛ
#ЦСКА (х)