«Авангард» забил одинаковые первые голы в двух сезонах КХЛ. Авторы – главные легионеры-новички
Сезон-2020/21. «Авангард» начал его 3 сентября матчем против «Сибири». Игра завершилась минимальной победой «Авангарда». Рид Буше стал автором единственной шайбы – он завершил комбинацию броском в большинстве. Буше приехал в «Авангард» из системы «Ванкувера». Этот канадец считался главным летним подписанием «Авангарда» перед прошлым сезоном.
Сезон-2021/22. Теперь «Авангард» стартовал 1 сентября. Соперник – ЦСКА. Команды сыграли за Кубок открытия, который обычно разыгрывают финалисты Кубка Гагарина. «Авангард» зашел в сезон в статусе действующего победителя Кубка Гагарина. Уже на четвертой минуте игры с ЦСКА счет открыл Петер Цегларик. Его гол похож на шайбу Буше – и тоже забит в большинстве.
Цегларику 26 лет. В «Авангард» он попал из шведской команды «Лександ», а до этого играл в системе «Бостона». В мае Цегларик выходил на чемпионате мира в составе сборной Словакии. Организаторы признали его лучшим форвардом турнира. Цегларик набрал на ЧМ-2021 11 очков в восьми играх за Словакию. В «Лександе» было 40 очков за 45 матчей.
Характеристика Цегларика от генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова: «Мы подписали нападающего, адаптированного к европейскому хоккею, максимально мотивированного на победу. Сильнейшая сторона Петера Цегларика – его бросок. Он обладает хорошим броском в касание, способен забросить с ходу, крайне опасен в большинстве».
«Авангард» взял Цегларика именно на место Буше. Тот уехал в «Локомотив», где получил повышение зарплаты. «Авангард» заработал на его уходе денежную компенсацию. Цегларик рассказывал, что в «Авангарде» хочет быть именно снайпером. Еще одна цитата из интервью «СЭ»: «Часто слышу, что пришел в «Авангард» на замену Буше. Должен принять этот вызов».
«Авангард» разгромил ЦСКА в матче-открытии КХЛ. Лучший форвард ЧМ-2021 Цегларик набрал три очка в дебютной игре