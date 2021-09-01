«Авангард» забил одинаковые первые голы в двух сезонах КХЛ. Авторы – главные легионеры-новички

Цегларику 26 лет. В «Авангард» он попал из шведской команды «Лександ», а до этого играл в системе «Бостона». В мае Цегларик выходил на чемпионате мира в составе сборной Словакии. Организаторы признали его лучшим форвардом турнира. Цегларик набрал на ЧМ-2021 11 очков в восьми играх за Словакию. В «Лександе» было 40 очков за 45 матчей.

Характеристика Цегларика от генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова: «Мы подписали нападающего, адаптированного к европейскому хоккею, максимально мотивированного на победу. Сильнейшая сторона Петера Цегларика – его бросок. Он обладает хорошим броском в касание, способен забросить с ходу, крайне опасен в большинстве».

«Авангард» взял Цегларика именно на место Буше. Тот уехал в «Локомотив», где получил повышение зарплаты. «Авангард» заработал на его уходе денежную компенсацию. Цегларик рассказывал, что в «Авангарде» хочет быть именно снайпером. Еще одна цитата из интервью «СЭ»: «Часто слышу, что пришел в «Авангард» на замену Буше. Должен принять этот вызов».

«Авангард» разгромил ЦСКА в матче-открытии КХЛ. Лучший форвард ЧМ-2021 Цегларик набрал три очка в дебютной игре

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