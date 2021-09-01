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#КХЛ #Авангард #ЦСКА (х)

«Авангард» разгромил ЦСКА в матче-открытии КХЛ. Лучший форвард ЧМ-2021 Цегларик набрал три очка в дебютной игре

01 сентября, 21:22

В Балашихе прошел матч-открытие сезона КХЛ, в котором сыграли финалисты Кубка Гагарина «Авангард» и ЦСКА.

  • Новичок «Авангарда» Петер Цегларик набрал три очка (два гола и пас) и забил первый гол сезона. Он стал лучшим форвардом ЧМ-2021 в составе сборной Словакии.
  • В прошлом сезоне «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. ЦСКА побеждал в нем в сезоне-2018/19.
  • «Авангард» побеждает ЦСКА в КХЛ четыре матча подряд.
  • Это дебютный матч для Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА. Он начал тренерскую карьеру летом-2021.
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Источник:
Гол.ру
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