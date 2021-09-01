КХЛ
Авангард
ЦСКА (х)
«Авангард» разгромил ЦСКА в матче-открытии КХЛ. Лучший форвард ЧМ-2021 Цегларик набрал три очка в дебютной игре
01 сентября, 21:22
В Балашихе прошел матч-открытие сезона КХЛ, в котором сыграли финалисты Кубка Гагарина «Авангард» и ЦСКА.
- Новичок «Авангарда» Петер Цегларик набрал три очка (два гола и пас) и забил первый гол сезона. Он стал лучшим форвардом ЧМ-2021 в составе сборной Словакии.
- В прошлом сезоне «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. ЦСКА побеждал в нем в сезоне-2018/19.
- «Авангард» побеждает ЦСКА в КХЛ четыре матча подряд.
- Это дебютный матч для Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА. Он начал тренерскую карьеру летом-2021.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые