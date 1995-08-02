Петер Цегларик

Дата рождения
2 августа 1995 г.
Факт
В 2016-2020 гг. был в системе "Бостон Брюинз".
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Материалы
Материалы
«Авангард» забил одинаковые первые голы в двух сезонах КХЛ. Авторы – главные легионеры-новички
#Петер Цегларик
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