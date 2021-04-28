«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ. Сумасшедший сезон с приходом Ковальчука, потерей капитана, лакросс-голом Шумакова и рекордом Буше
«Авангард» выиграл у ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и стал чемпионом КХЛ.
Так Сергей Толчинский отличился на исходе первого периода. Это и был единственный гол:
А блок Шарипзянова при игре в формате 5х3 был просто шикарен.
Чемпионы!
А вот как выглядел сезон «Авангарда»:
🏒 В составе произошли изменения. Ушла группа игроков: Войнов, Франсон, Андригетто, Широков, но пришло и усиление – Хохлачев, Каблуков, Секач, Найт. А еще приехал Рид Буше и начал в КХЛ с трех матчей подряд с голами (например, 1:0 над «Сибирью» в первом туре сделал он).
🏒 В предсезонке «Авангард» побил 7:2 «Динамо», выиграл турнир имени Пучкова и вообще победил в шести матчах подряд перед самым стартом КХЛ.
🏒 Букмекеры перед началом сезона отдавали предпочтение ЦСКА, «Ак Барсу» и СКА. «Авангард» в списке фаворитов шел четвертым.
🏒 В третьей игре против «Амура» (8:2) Шумаков исполнил лакросс-гол.
Шумаков забил «Амуру» лакросс-гол. Он уже делал так полтора года назад
🏒 Первое поражение состоялось в пятом матче (от «Салавата»), а Боб Хартли усомнился в чистоте гарнитуры:
🏒 Осенью на хорошую результативность в своем первом сезоне вышел Егор Чинахов – в отрезке из семи матчей забросив шесть шайб. Но октябрь выдался непростым – семь поражений в десяти матчах. Зато потом «Авангард» выиграл девять игр из 11.
🏒 Еще одно поражение от «Салавата» вызвало гнев в твиттере «Авангарда»:
🏒 Гарипов в декабре ушел, как и Шумаков, а за пять дней до нового года «Авангард» подписал Илью Ковальчука. Тот вышел и забил в первом же матче. Как и Наиль Якупов, который сделал это в октябре.
🏒 А Илья Каблуков забил «Йокериту» – впервые за 121 матч, это случилось 25 января. Последний раз до этого он забивал в ноябре 2018-го.
🏒 Место в плей-офф «Авангард» обеспечил себе в конце января, обыграв рижское «Динамо». В регулярном сезоне он финишировал вторым, выиграв 33 матча в основное время и проиграв 12.
🏒 В четвертьфинале Восточной конференции «Авангард» прошел «Автомобилист» в пяти матчах (4-1). Серия была суперсобытийной: потеря сознания линейным судьей, ярость «Автомобилиста» из-за судейства, споры вокруг падения и возможной симуляции Буше, удаление Ковальчука за удар в колено.
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🏒 В полуфинале Востока Буше ставил рекорд «Авангарда», набирая очки в каждом матче (всего их будет 17 – повторения рекорда Радулова в КХЛ). Сам «Авангард» внезапно получил 1:7 от «Металлурга» в четвертом матче, но дальше победил 4:0 и 5:1 и прошел соперника 4-2.
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🏒 Финал конференции против «Ак Барса» вообще получился уникальным – впервые в истории КХЛ во всех семи матчах были исключительно гостевые победы. Решающую шайбу в овертайме игры с «Ак Барсом» забросил Каски – так «Авангард» вышел в финал на ЦСКА.
🏒 Во время этой серии «Авангард» потерял капитана Алексея Емелина. Он был срочно госпитализирован и выбыл до конца сезона.
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🏒 В финале Кубка Гагарина команды дважды обменивались победами – 4:1 «Авангард», затем 3:0 ЦСКА, снова ЦСКА 2:1, затем 4:3 выиграл «Авангард». В пятой игре «Авангард» был сильнее 2:0, а в шестом победил минимально – 1:0.
🏒 В четвертом матче «Авангард» вел в счете до последних секунд, но пропустил гол на 59:59 – игра перешла в овертайм. А там в меньшинстве отличился Дедунов. В пятой игре «Авангард» победил, снова забив в меньшинстве (уже Буше). А в шестой все решил благодаря голу Толчинского.
Из трех финалов «Авангард» победил только в одном – весной 2021-го. Это его первое чемпионство – уже историческое.