«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ. Сумасшедший сезон с приходом Ковальчука, потерей капитана, лакросс-голом Шумакова и рекордом Буше

А вот как выглядел сезон «Авангарда»:

🏒 В составе произошли изменения. Ушла группа игроков: Войнов, Франсон, Андригетто, Широков, но пришло и усиление – Хохлачев, Каблуков, Секач, Найт. А еще приехал Рид Буше и начал в КХЛ с трех матчей подряд с голами (например, 1:0 над «Сибирью» в первом туре сделал он).

🏒 В предсезонке «Авангард» побил 7:2 «Динамо», выиграл турнир имени Пучкова и вообще победил в шести матчах подряд перед самым стартом КХЛ.

🏒 Букмекеры перед началом сезона отдавали предпочтение ЦСКА, «Ак Барсу» и СКА. «Авангард» в списке фаворитов шел четвертым.

🏒 В третьей игре против «Амура» (8:2) Шумаков исполнил лакросс-гол.

Шумаков забил «Амуру» лакросс-гол. Он уже делал так полтора года назад

🏒 Первое поражение состоялось в пятом матче (от «Салавата»), а Боб Хартли усомнился в чистоте гарнитуры: