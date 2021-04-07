Капитан «Авангарда» лежит в реанимации. Диагноз неизвестен, врачи перевозили его 11 часов, возможна трансплантация печени
«Авангард» и «Ак Барс» играют в финале Востока в Кубке Гагарина. В серии выигрывает «Авангард», но он уже потерял капитана и основного защитника. Алексей Емелин получил травму в первом матче – на второй он уже не вышел. «Авангард» писал перед второй игрой, что у Емелина повреждение нижней части тела.
6 апреля «Авангард» отреагировал на инсайды, что с Емелиным все гораздо серьезнее обычной травмы. Клуб подтвердил информацию, что с Емелиным не все в порядке. От «Авангарда» все рассказывал генеральный менеджер Алексей Волков:
«Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!»
«Авангард» подтвердил госпитализацию своего капитана после первой игры с «Ак Барсом». Но не назвал диагноз
Новости о состоянии Алексея Емелина массово пошли в день третьего матча серии «Авангарда» и «Ак Барса». Ключевое: его точный диагноз до сих пор неизвестен. Есть только предварительный, но лучше Емелину не становится.
📌 Раньше всех «БИЗНЕС Online» вспомнил, что во время игры Емелин столкнулся с Лукояновым. Но госпитализация с этим столкновением никак не связана. «БИЗНЕС Online» объяснил со ссылкой на источники, что у Емелина выявлен «токсический шок печени».
📌 Тот же «БИЗНЕС Online» теперь пишет, что в анализах Емелина найдены следы опиатов и каннабиноидов. МВД уже проводит проверку. Baza получила подтверждение этой информации от пресс-службы МВД.
📌 Журналист Алексей Шевченко написал: «Известен предварительный диагноз Алексея Емелина – почечно-печеночная недостаточность. Хоккеист отрицает применение каких-то запрещенных препаратов. Пока защитник «Авангарда» находится в реанимации».
📌 У Павла Лысенкова есть новости чуть лучше. Алексей Емелин находится в Склифе. Его действительно перевезли из Казани в Москву. Состояние среднее, стабильное. Он встает с кровати. Врачи ждут результата всех анализов, чтобы определить точный диагноз.
📌 Телеканал «360» ссылается на источник в экстренных службах. Там такая версия по диагнозу (напоминаем – инсайд): у Емелина диагностирована острая и подострая печеночная недостаточность. Сейчас его готовят к трансплантации печени. Лысенков трансплантацию опровергал.
📌 Телеграм-канал «Мутко против» пишет, что дорога до московской больницы заняла более 11 часов. Емелина вез реанимобиль. «Мутко против» рассказывает, что состоянии Емелина тяжелое.
Мы обещали обновление материала, когда клуб прокомментирует эти инсайды. «Авангард» пока не подтвердил информацию о наркотиках и рассказал, что не получал информацию о возможной трансплантации. Точное заключение врачей еще ожидается.
Агент Владимир Зоркин до сих пор не поговорил с Емелиным. Несколько раз звонил ему, но тот не ответил. В интервью Sport24 Зоркин сказал, что всю информацию узнает от генменеджера «Авангарда» и от журналистов.
Сам Емелин раньше рассказывал, что не боялся проблем со здоровьем: «У меня никогда не было такого страха, поэтому не задумывался об этом. Да, получал травмы, но восстанавливался, и ничего не менялось – я все равно играл в силовую».
Алексей Емелин – один из ключевых игроков «Авангарда». В среднем он проводит на площадке 21 минуту. В регулярном сезоне Емелин сыграл 59 матчей, набрал 21 очко. Вместо него в состав «Авангарда» вернулся Максим Гончаров. И сразу поучаствовал в таком эпизоде: