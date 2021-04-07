Капитан «Авангарда» лежит в реанимации. Диагноз неизвестен, врачи перевозили его 11 часов, возможна трансплантация печени

«Авангард» и «Ак Барс» играют в финале Востока в Кубке Гагарина. В серии выигрывает «Авангард», но он уже потерял капитана и основного защитника. Алексей Емелин получил травму в первом матче – на второй он уже не вышел. «Авангард» писал перед второй игрой, что у Емелина повреждение нижней части тела.

6 апреля «Авангард» отреагировал на инсайды, что с Емелиным все гораздо серьезнее обычной травмы. Клуб подтвердил информацию, что с Емелиным не все в порядке. От «Авангарда» все рассказывал генеральный менеджер Алексей Волков:

«Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!»

«Авангард» подтвердил госпитализацию своего капитана после первой игры с «Ак Барсом». Но не назвал диагноз