🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
«Авангард» финишировал вторым в регулярке на Востоке, «Автомобилист» закончил седьмым. Ковальчук против Дацюка, сражение фаворита против одного из самых высокооплачиваемых вратарей лиги Коваржа, травма Буше – интриг тут хватало.
1⃣ Первая игра была наиболее спокойной. «Авангард» выиграл 3:0: у Толчинского 1+1, у Ковальчука – ассист.
2⃣ Вторая игра. Победа «Авангарда» 4:3, снова 1+1 Толчинского, а у Ковальчука победный гол. И много событий вокруг:
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли пожаловался на защитника «Автомобилиста» Хольцера, который жестом перерезал горло, указывая на игроков «Авангарда»: «Недопустимое поведение и недопустимые жесты».
Телетрансляция подтвердила. Хольцер был оштрафован на 50 тысяч рублей.
У коллеги Хартли было больше поводов расстраиваться. Два гола «Автомобилиста» не были засчитаны из-за офсайдов. Гол Холланда состоялся еще когда «Автомобилист» уступал 1:2, более досадной была отмена шайбы Голышева при 3:4. «Оба этих гола на тоненького. Казалось, что в обоих случаях у нас был шанс, чтобы гол засчитали», – сказал Билл Питерс.
Департамент судейства КХЛ разъяснил оба момента: голы были отменены верно. «Автомобилисту» объяснений показалось мало – клуб обратился к судье по поводу гола Голышева.
Некрасивое поведение игрока, споры из-за судейства, какие эмоции были еще в этой игре? Тревога. Линейный судья Юрий Иванов во время остановки игры потерял сознание и был вывезен на носилках. Позже – пришел в себя.
Судья потерял сознание во время игры КХЛ и покинул площадку на носилках
Цитата Хартли к этой игре подойдет лучше других: «Иногда хоккейный матч – это как поход в бар. Вы можете встретить кого-то красивого или наоборот. Эта игра была некрасивой».
3⃣ Третья игра. «Автомобилист» заранее продлил серию, так как выиграл 2:1.
Другой вариант интриги – ничья долгое время (с середины второго периода и почти до самого конца) и победный бросок Белоусова за минуту и восемь секунд до финальной сирены. «Очень рад, что нам засчитали гол», – иронизировал Питерс.
И тут было нервно: травмировался Голышев – его ударил Готовец. Судьи не заметили эпизод в матче, но КХЛ признала их ошибку. На следующий матч Голышев не вышел.
4⃣ Четвертая игра. Снова 4:3 в пользу «Авангарда», на этот раз – в овертайме.
- «Авангард» уступал 1:3 до 56-й минуты.
- Буше и Секач в течение минуты сравняли счет.
- Ковальчук забил победную шайбу в овертайме.
В своей группе вк «Автомобилист» жестко прошелся по судейству. Все ясно уже по заголовку:
При счете 3:2 «Автомобилист» остался в меньшинстве после удаления Чея Геноуэя за подножку на Риде Буше (лучший бомбардир «Авангарда» вернулся только на четвертый матч) и пропустил третий гол, который перевел игру в овертайм. «Автомобилист» уверен в симуляции Буше и ошибке судьи.
Несколько цитат:
📢 «На полную истинные герои матча – арбитры Сидоренко и Оскирко (хотя в данном случае имена особого значения не имеют, становясь, по сути, нарицательными) – включились, когда дальше отступать было некуда: спустя тридцать секунд откровеннейший нырок Буше они оценили двухминутным штрафом для Чэя Геноуэя. Оценку этому бреду вы можете вынести сами, посмотрев повтор эпизода».
📢 «Непрекращающийся беспредел оставляет мало возможностей найти правильные слова для игроков, выкладывающихся в каждом матче без остатка. Растоптанные мечты команды и ее болельщиков не должны оставлять никаких иллюзий у виновников этого надругательства».
📢 «Страшна безнаказанность вершителей хоккейного правосудия».
«Авангард» ведет 3-1 в серии, пятый матч с «Автомобилистом» состоится в Балашихе 10 марта. Нечетные игры в этой серии выдаются тише четных, но пока это соперничество в плей-офф КХЛ самое событийное, а цитаты – громче остальных.