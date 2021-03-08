🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты

«Авангард» финишировал вторым в регулярке на Востоке, «Автомобилист» закончил седьмым. Ковальчук против Дацюка, сражение фаворита против одного из самых высокооплачиваемых вратарей лиги Коваржа, травма Буше – интриг тут хватало.

1⃣ Первая игра была наиболее спокойной. «Авангард» выиграл 3:0: у Толчинского 1+1, у Ковальчука – ассист.

2⃣ Вторая игра. Победа «Авангарда» 4:3, снова 1+1 Толчинского, а у Ковальчука победный гол. И много событий вокруг:

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли пожаловался на защитника «Автомобилиста» Хольцера, который жестом перерезал горло, указывая на игроков «Авангарда»: «Недопустимое поведение и недопустимые жесты».

Телетрансляция подтвердила. Хольцер был оштрафован на 50 тысяч рублей.