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#Плей-офф КХЛ #КХЛ #Хоккей #Авангард #Автомобилист

Судья потерял сознание во время игры КХЛ и покинул площадку на носилках

вчера, 23:20

«Авангард» выиграл у «Автомобилиста» 4:3 во втором матче плей-офф КХЛ. Одно из главных событий игры – обморок линейного арбитра Юрия Иванова.

В трансляции перед матчем проскочили кадры – Иванов взял таблетку и просил нашатырный спирт.

Плохо ему стало во время длинной паузы, когда к врачам отправился форвард «Авангарда» Клим Костин после жесткого столкновения. Сразу после этого хоккеисты снова вызвали врачей – Иванов держался за борт, а затем рухнул на лед.

Врачи прибыли быстро и погрузили его на носилки.

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что Иванов пришел в себя, а вопрос о его госпитализации – решается. Обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков подтвердил: Иванов в сознании, получает медицинскую помощь. Телеграм-канал «АренаБреда» рассказал подробности: Иванов получил таблетку от желудка у врача «Авангарда» Дмитрия Батушенко, но аллергия на лекарство дала обратный эффект.

Иванов в сознании – это сообщила и пресс-служба КХЛ, добавив: «Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене».

Юрию Иванову 33 года. В КХЛ он работает с сезона-2011/12. Последние два матча у него были в регулярке 25 и 27 февраля – «Сочи» принимал «Автомобилист» и «Северсталь».

Все фото: Кадры из трансляции КХЛ
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vladik12
5 часов назад

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