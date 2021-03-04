Судья потерял сознание во время игры КХЛ и покинул площадку на носилках

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что Иванов пришел в себя, а вопрос о его госпитализации – решается. Обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков подтвердил: Иванов в сознании, получает медицинскую помощь. Телеграм-канал «АренаБреда» рассказал подробности: Иванов получил таблетку от желудка у врача «Авангарда» Дмитрия Батушенко, но аллергия на лекарство дала обратный эффект.

Иванов в сознании – это сообщила и пресс-служба КХЛ, добавив: «Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене».

Юрию Иванову 33 года. В КХЛ он работает с сезона-2011/12. Последние два матча у него были в регулярке 25 и 27 февраля – «Сочи» принимал «Автомобилист» и «Северсталь».