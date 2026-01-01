Автомобилист

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Хоккей
КХЛ думает о приостановке сезона из-за коронавируса
#КХЛ
Хоккей
«Автомобилист» прервал серию из четырех побед. Его обыграл «Авангард», не побеждавший три матча подряд
#КХЛ
Хоккей
Дацюк объявил об индивидуальной подготовке к сезону КХЛ. Он еще не продлил контракт с «Автомобилистом»
#Павел Дацюк
Хоккей
Бывший игрок «Автомобилиста» умер от осложнений после коронавируса
#Владислав Егин
Хоккей
КХЛ нашла нарушения в материале «Автомобилиста» о матче плей-офф. В нем клуб называл судейство «беспределом»
#Автомобилист
Хоккей
Во время матча «Авангард» – «Автомобилист» судья потерял сознание. Его увезла скорая
#Плей-офф КХЛ
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🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
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