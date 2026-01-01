Автомобилист

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Хоккей
КХЛ думает о приостановке сезона из-за коронавируса
#КХЛ
Хоккей
«Автомобилист» прервал серию из четырех побед. Его обыграл «Авангард», не побеждавший три матча подряд
#КХЛ
Хоккей
Дацюк объявил об индивидуальной подготовке к сезону КХЛ. Он еще не продлил контракт с «Автомобилистом»
#Павел Дацюк
Хоккей
Бывший игрок «Автомобилиста» умер от осложнений после коронавируса
#Владислав Егин
Хоккей
КХЛ нашла нарушения в материале «Автомобилиста» о матче плей-офф. В нем клуб называл судейство «беспределом»
#Автомобилист
Хоккей
Во время матча «Авангард» – «Автомобилист» судья потерял сознание. Его увезла скорая
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Коварж отдал пятый голевой пас в сезоне и установил бомбардирский рекорд КХЛ среди вратарей
#Якуб Коварж
Хоккей
18-летний форвард «Северстали» сделал хет-трик за 11 минут
#Никита Гуслистов
Хоккей
«Авангард» обменял Шумакова в «Автомобилист»
#Сергей Шумаков
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Хоккей
Игрок «Автомобилиста» попросил судью отменить удаление соперника, хотя его команда проигрывала. И сразу забил
#КХЛ
Хоккей
Дацюк забил в КХЛ в 42 года. В списке самых возрастных авторов голов он – третий
#Павел Дацюк
Хоккей
«Йокерит» – самый окупаемый клуб КХЛ
#Йокерит
Хоккей
Новый главный тренер «Автомобилиста» – Билл Питерс. Его уволили в НХЛ из-за расизма
#Билл Питерс
Хоккей
Как появление Дацюка повлияло на результаты «Автомобилиста»
#Павел Дацюк
Хоккей
В КХЛ не осталось команд с победами во всех матчах. «Автомобилист» проиграл
#Автомобилист
Хоккей
Идеальное завершение карьеры: Дацюк возвращается в Екатеринбург спустя 19 лет
#Павел Дацюк