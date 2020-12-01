Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.

Хоккеисты, которые находятся во главе списка:

По 75 миллионов получают Даррен Дитц («Барыс»), Алексей Марченко («Локомотив»), Андре Петерссон («Локомотив»), Сергей Плотников («Металлург»), Магнус Пяярви-Свенссон («Динамо» Москва), Антон Слепышев (ЦСКА) и Владимир Ткачев («Локомотив»).