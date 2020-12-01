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Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
01 декабря, 16:08
«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.
Хоккеисты, которые находятся во главе списка:
- Вадим Шипачев («Динамо» Москва) – 120 миллионов рублей
- Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) – 95
- Якуб Коварж («Автомобилист») и Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») – 90
- Джастин Азеведо («Ак Барс») и Антон Ландер («Локомотив») – 85
- Филип Ларсен и Юха Метсола («Салават Юлаев») – 80
По 75 миллионов получают Даррен Дитц («Барыс»), Алексей Марченко («Локомотив»), Андре Петерссон («Локомотив»), Сергей Плотников («Металлург»), Магнус Пяярви-Свенссон («Динамо» Москва), Антон Слепышев (ЦСКА) и Владимир Ткачев («Локомотив»).
- В прошлом рейтинге третье место делил Свен Андригетто, получавший 90 миллионов, но «Авангард» с ним расстался.
- В топе был и Сергей Калинин с 85 миллионами в ЦСКА, но теперь у него – 40 миллионов в «Тракторе».
- С 70 до 55 миллионов уменьшилась зарплата Тэйлора Бека после перехода из «Авангарда» в «Металлург».
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