КХЛ
Хоккей
Юха Метсола
Владимир Ткачев
Вадим Шипачев
Дмитрий Яшкин
Сергей Калинин
Автомобилист
Ак Барс
Салават Юлаев
Металлург Магнитогорск
Трактор
Локомотив (х)
Динамо (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#КХЛ #Хоккей #Локомотив (х) #Автомобилист #Ак Барс #Вадим Шипачев #Владимир Ткачев #Динамо (х) #Дмитрий Яшкин #Металлург Магнитогорск #Салават Юлаев #Сергей Калинин #Трактор #Юха Метсола

Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен

01 декабря, 16:08

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.

Хоккеисты, которые находятся во главе списка:

По 75 миллионов получают Даррен Дитц («Барыс»), Алексей Марченко («Локомотив»), Андре Петерссон («Локомотив»), Сергей Плотников («Металлург»), Магнус Пяярви-Свенссон («Динамо» Москва), Антон Слепышев (ЦСКА) и Владимир Ткачев («Локомотив»).

  • В прошлом рейтинге третье место делил Свен Андригетто, получавший 90 миллионов, но «Авангард» с ним расстался.
  • В топе был и Сергей Калинин с 85 миллионами в ЦСКА, но теперь у него – 40 миллионов в «Тракторе».
  • С 70 до 55 миллионов уменьшилась зарплата Тэйлора Бека после перехода из «Авангарда» в «Металлург».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Смешная шайба в КХЛ – вильнула перед вратарем и заскочила. Так Бердин пропустил от клуба, с которым плохо расставался
Первый сезон игрока в КХЛ – и уже гол из своей зоны, но никто не понял вратаря
Игрок из КХЛ постоянно забивает дальними бросками. Из своей зоны и от ворот 💣
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#КХЛ
#Хоккей
#Локомотив (х)
#Автомобилист
#Ак Барс
#Вадим Шипачев
#Владимир Ткачев
#Динамо (х)
#Дмитрий Яшкин
#Металлург Магнитогорск
#Салават Юлаев
#Сергей Калинин
#Трактор
#Юха Метсола