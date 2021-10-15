Владимир Ткачев
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Владимир Ткачев дебютировал в НХЛ и отдал два ассиста за «Лос-Анджелес»
#Лос-Анджелес (хоккей)
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
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Всего один буллит от игрока СКА уже мотивирует включить хоккей. Идеальная реклама КХЛ
#Владимир Ткачев
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