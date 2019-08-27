Всего один буллит от игрока СКА уже мотивирует включить хоккей. Идеальная реклама КХЛ

СКА без проблем выиграл домашний предсезонный турнир. В последнем матче рубились с «Авангардом», победили 2:1 в основное время, а после матча били буллиты. Такая вот традиция, которую предусмотрели регламентом турнира имени Николая Пучкова. Естественно, что если буллит ничего не значит, можно экспериментировать.

Владимир Ткачев из СКА исполнил такое, что редко увидишь в официальных матчах. Реальную задумку по видео понять невозможно – кажется, это могло быть обычной технической ошибкой. По итогу получился гол, а твиттер СКА красиво описал эпизод одной буквой. Для клуба такое рвение Ткачева тоже важно: у СКА в межсезонье поменялись все лидеры (нет даже Шестеркина).