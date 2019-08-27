Всего один буллит от игрока СКА уже мотивирует включить хоккей. Идеальная реклама КХЛ
СКА без проблем выиграл домашний предсезонный турнир. В последнем матче рубились с «Авангардом», победили 2:1 в основное время, а после матча били буллиты. Такая вот традиция, которую предусмотрели регламентом турнира имени Николая Пучкова. Естественно, что если буллит ничего не значит, можно экспериментировать.
Владимир Ткачев из СКА исполнил такое, что редко увидишь в официальных матчах. Реальную задумку по видео понять невозможно – кажется, это могло быть обычной технической ошибкой. По итогу получился гол, а твиттер СКА красиво описал эпизод одной буквой. Для клуба такое рвение Ткачева тоже важно: у СКА в межсезонье поменялись все лидеры (нет даже Шестеркина).
За КХЛ следят не только в России. У лиги есть официальный аккаунт на английском языке, куда обычно вкидывают самые сочные и необычные моменты из матчей лиги. Из летнего есть вот такой силовой прием, детальный показ экипировки вратаря Ильи Ежова, еще один пример красивого исполнения буллита.
Закинули туда и буллит Ткачева – собрали 300 лайков и 87 репостов. Вся радость в том, что репостят это по большей части канадцы и американцы. Иногда подобные вещи долетают и до аккаунта НХЛ. В Америке следят за КХЛ и представляют ее самой раскрученной европейской лигой. Буллит Ткачева там могут сравнить с исполнением от Кучерова – он тоже забивал без броска.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. В первой игре встретятся ЦСКА и «Авангард». У них все по-прежнему нормально. ЦСКА ушел в такой отпуск, что на предсезонных турнирах разгромно влетал даже «Витязю». Зато по составу остаются лучшими в лиге. «Авангард» сохранил почти всех лидеров, позвал Андригетто из НХЛ и обновил ролевых игроков для четвертого звена.
СКА сыграет первый матч в Магнитогорске. Реальность теперь такая, что главными звездами СКА номинально стали Ткачев, Кагарлицкий и Лехтеря. Привычных для клуба фамилий маловато – сразу несколько человек уехали в НХЛ. Ткачев попал сюда из «Салавата Юлаева». За весь прошлый регулярный сезон 23-летний парень забил только пять голов, на этой предсезонке их набралось уже шесть.