Ничушкин провел в НХЛ целый сезон без голов. Как это сказалось на репутации, зарплате и восприятии

Хотя бы одно дело Ничушкин в НХЛ тогда уже сотворил. У него сгорел контракт новичка, поэтому при возвращении в лигу он просил у клуба нормальные деньги. 1 июля 2018 года «Даллас» дал Ничушкину контракт на два года с зарплатой 5,9 миллиона долларов. В сезон выходило почти 3 миллиона – для хорошего и забивного форварда это нормальные деньги перед большим контрактом.

Мы не врали: Ничушкин так ни разу и не забил

Вот слова генменеджера «Далласа» Нилла, когда клуб объявлял о возвращении Ничушкина: «Мы рады приветствовать Вэла в «Далласе». За последние два сезона в КХЛ и в национальной команде он продолжал расти и развиваться как хоккеист. В прошлом сезоне Вэл был одним из самых выдающихся игроков своей команды. Его приход – фантастическое дополнение к нашей глубине состава в нападении».

Ничушкину прогнозировали место в первой шестерке форвардов. Сказывалось и наличие в составе Александра Радулова. Он должен был помочь Ничушкину с возвращением и правильным восприятием самого себя. Радулов работал на команду весь сезон, Ничушкин тоже работал и приносил пользу везде. Вот только совсем не забивал: за 58 матчей набралось только 10 передач.