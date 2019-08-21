Ничушкин провел в НХЛ целый сезон без голов. Как это сказалось на репутации, зарплате и восприятии
В «Далласе» думали, что возвращают звезду
В 2013-м «Даллас» забирал Ничушкина на драфте под десятым номером. Это высокий выбор для клуба и самого игрока. Ничушкин заранее вел переговоры с «Далласом», где ему донесли предполагаемую роль будущей звезды клуба. В НХЛ он подписывался талантливым парнем на уровне Кравцова (летом уехал в «Рейнджерс»), а через три года вернулся обратно в Россию.
Первый заход в НХЛ у Ничушкина получился смазанным, хотя он все равно набрал 34 очка за 79 игр дебютного сезона. Дальше помешали травмы, проблемы с физикой и личные неудачи. Зато два года в КХЛ в составе ЦСКА вернули Ничушкину репутацию. Он забивал, отдавал и был в России одним из классных хоккеистов, обычно и влияющих на результат. В общем, тем самым парнем для «Далласа».
Хотя бы одно дело Ничушкин в НХЛ тогда уже сотворил. У него сгорел контракт новичка, поэтому при возвращении в лигу он просил у клуба нормальные деньги. 1 июля 2018 года «Даллас» дал Ничушкину контракт на два года с зарплатой 5,9 миллиона долларов. В сезон выходило почти 3 миллиона – для хорошего и забивного форварда это нормальные деньги перед большим контрактом.
Мы не врали: Ничушкин так ни разу и не забил
Вот слова генменеджера «Далласа» Нилла, когда клуб объявлял о возвращении Ничушкина: «Мы рады приветствовать Вэла в «Далласе». За последние два сезона в КХЛ и в национальной команде он продолжал расти и развиваться как хоккеист. В прошлом сезоне Вэл был одним из самых выдающихся игроков своей команды. Его приход – фантастическое дополнение к нашей глубине состава в нападении».
Ничушкину прогнозировали место в первой шестерке форвардов. Сказывалось и наличие в составе Александра Радулова. Он должен был помочь Ничушкину с возвращением и правильным восприятием самого себя. Радулов работал на команду весь сезон, Ничушкин тоже работал и приносил пользу везде. Вот только совсем не забивал: за 58 матчей набралось только 10 передач.
Март оказался для Ничушкина самым насыщенным месяцем в сезоне. 13 марта Ничушкин вошел в историю, как первый игрок в истории НХЛ с 49-матчевой серией без шайб и штрафных минут с момента начала сезона. Как уже понятно, цифра потом становилась еще больше. 18 марта Ничушкин стал второй звездой игры с «Ванкувером», где сделал голевой пас.
Тренер «Далласа» Джим Монтгомери тогда бесконечно хвалил Ничушкина: «Он сыграл отлично. Это его лучшая игра в сезоне? Абсолютно. Он очень близок к тому, чтобы забить. Он создает для себя моменты и делает все, чтобы оказываться перед воротами. С его габаритами он точно забьет». Потом Монтгомери постепенно выводил Ничушкина из состава – в плей-офф он сыграл только в одном матче.
«Колорадо» – последний шанс
С момента подписания контракта с «Далласом» прошел год, но самого соглашения уже нет. Этим летом «Даллас» выкупил соглашение Ничушкина, распределив треть его оставшейся зарплаты на ближайшие два сезона. Для игрока это означало только поиск новой команды – желательно в НХЛ, потому что возвращение в КХЛ вряд ли мотивирует 24-летнего парня с перспективами.
Все лето Ничушкин вел переговоры, но все-таки остался в НХЛ – подписался на год с «Колорадо». Зарплата в новом клубе будет всего 850 тысяч долларов. На такие деньги обычно подписывают ролевых хоккеистов, которые готовы отрабатывать в четвертом звене. Генеральный директор «Колорадо» Джо Сакик уже сказал, что Ничушкин добавит составу конкуренции и глубины.
Для Ничушкина все напоминает межсезонье трехлетней давности. Когда он ехал в ЦСКА, все думали примерно так: едет перспективный парень, который добавит глубины и поможет. Ничушкин тогда показал себя звездным мастером. Для оправдания такой маленькой зарплаты в «Колорадо» у него сейчас есть все. Надо хотя бы сыграть на уровне и забить несколько шайб.
В сезоне-2018/19 Ничушкин оказался одним из двух форвардов, которые сыграли 500+ минут и не забили. Другой такой – Тобиас Ридер. Вот так Ничушкина воспринимают по соотношению к другим игрокам лиги. Сейчас он в четвертой сотне по ключевым показателям.
Фанаты «Далласа» так и не поняли, что случилось с Ничушкиным.
В КХЛ у него получалось гораздо лучше.
И в НХЛ его еще помнят вот таким: