Колорадо Эвеланш

Дата основания
1972 г.
Достижения
3-кратный обладатель Кубка Стэнли
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Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» после его дебютного сезона в НХЛ
#Нью-Джерси
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче НХЛ на открытом воздухе. Он прерывался из-за растаявшего льда
#НХЛ
Хоккей
Матч НХЛ на открытом воздухе прервали после первого периода – солнце растопило лед
#НХЛ
Хоккей
Капризов забил, но «Миннесота» проиграла из-за гола Ничушкина
#Кирилл Капризов
Хоккей
«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» со счетом 8:0. Два дня назад было поражение
#НХЛ
Хоккей
НХЛ выбрала матчи на открытом воздухе – их будет два, состоятся в феврале
#НХЛ
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Материалы
Игроки «Колорадо» помяли Кубок Стэнли – уронили на лед спустя 5 минут после первой за 20 лет победы
#Колорадо Эвеланш
Мужик верно поставил на победителей НХЛ и НБА два года подряд, сидя на диване друга – букмекеры предлагают ему деньги, чтобы он больше НЕ играл
#Колорадо Эвеланш
Солитер и пинг-понг на льду – так диктор «Колорадо» развлекается с проектором во время перерывов
#Колорадо Эвеланш
Новая форма «Лос-Анджелеса» – это стиль и вдохновение военными самолетами
#НХЛ
Ничушкин ЗАБИЛ
#Валерий Ничушкин
Ничушкин провел в НХЛ целый сезон без голов. Как это сказалось на репутации, зарплате и восприятии
#Валерий Ничушкин
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