Кирилл Капризов
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Валерий Ничушкин
Колорадо Эвеланш
Миннесота (х)
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Хоккей #Валерий Ничушкин #Колорадо Эвеланш #Миннесота (х)

Капризов забил, но «Миннесота» проиграла из-за гола Ничушкина

03 февраля, 10:08

В матче НХЛ «Колорадо» выиграл 2:1 у «Миннесоты».

  • Первый период остался за «Колорадо» (1:0), во втором счет сначала стал 2:0, затем «Миннесота» сократила отставание.
  • Единственный гол «Миннесоты» забил Кирилл Капризов. Это его третья шайба в сезоне и девятое очко (3+6), в гонке бомбардиров среди новичков он – лидер.
  • Валерий Ничушкин забил победный гол в матче. Сейчас у него три очка (2+1) в сезоне.
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