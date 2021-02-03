Кирилл Капризов
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Валерий Ничушкин
Колорадо Эвеланш
Миннесота (х)
Капризов забил, но «Миннесота» проиграла из-за гола Ничушкина
03 февраля, 10:08
В матче НХЛ «Колорадо» выиграл 2:1 у «Миннесоты».
- Первый период остался за «Колорадо» (1:0), во втором счет сначала стал 2:0, затем «Миннесота» сократила отставание.
- Единственный гол «Миннесоты» забил Кирилл Капризов. Это его третья шайба в сезоне и девятое очко (3+6), в гонке бомбардиров среди новичков он – лидер.
- Валерий Ничушкин забил победный гол в матче. Сейчас у него три очка (2+1) в сезоне.
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