Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
Весной и летом 2020 года русские звезды из ЦСКА массово поехали из КХЛ в НХЛ. Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Михаил Григоренко, Александр Романов – все они подписались с командами НХЛ. Позже добавился Никита Нестеров. В НХЛ была пауза из-за коронавируса. Потом лига доиграла сезон, но русские новички в нем не участвовали.
В КХЛ возник потолок зарплат. ЦСКА взял курс на омоложение состава: привлек в аренду и на полноценные контракты талантливых игроков из НХЛ. В клуб приехали Голдобин (уже обменян), Юртайкин, Афанасьев и другие. Бывшие звезды остались без возможности для возвращения. Они ждали новостей по сезону, тренировались, но не играли.
Сезон-2020/21 стартует в НХЛ 13 января 2021 года. В прошлом сезоне ЦСКА провел последний матч 8 марта, когда в овертайме обыграл «Торпедо». Дальше сезон остановился. Именно 8 марта пять бывших игроков ЦСКА последний раз играли в хоккей. ЦСКА с того момента уже начал новый сезон, где пока провел 42 матча. Капризов и остальные радовали только тренировками.
Кирилл Капризов, «Миннесота»
Капризов подписался с «Миннесотой» на двухлетний контракт. В последние годы «Миннесота» перестала на что-то претендовать. Лидеры возрастные, многие топ-игроки уже обменяны. Появление Капризова – ключевая часть в перестройке команды. Он позиционируется лидером на ближайшие пару лет.
Главная сложность для Капризова – процесс привыкания. До этого он провел всю карьеру в России. Капризов уже летом предвкушал знакомство с городом и партнерами по команде. «Миннесота» выбрала его на драфте еще в 2015-м. Все это время клуб следил за Капризовым и радовался его постоянному прогрессу.
Сейчас Капризов тренируется в первом звене «Миннесоты». Все это время он занимался английским, но пока путается и не все понимают. Партнеры подсказывают и помогают освоиться – даже зовут в гости. Пока Капризов удивляет на тренировочных матчах в «Миннесоте», где показывает финты и забивает. В хоккей играть не разучился – все в восторге:
Тренер «Миннесоты» Эвасон рассказывал о Капризове то, на что обычно не все смотрят. Его главное впечатление от Капризова – умение бороться за шайбу: «Вы видите мастерство, да. Но радуют его действия без шайбы, готовность забрать ее. Базовый уровень борьбы от Капризова уже впечатляет».
На тренировках он выделяется и катанием:
Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»
Агент Шуми Бабаев в летнем интервью The Athletic рассказывал об отъезде Сорокина в НХЛ: «Это ошибка. Что он будет делать в ближайшие шесть-семь месяцев? Лучше играть». За это время Сорокин еще больше подтянул английский язык – теперь разговаривает лучше главного тренера. Семен Варламов помогает Сорокину с адаптацией в новом клубе.
Именно Варламов и Сорокин составят основную вратарскую бригаду «Айлендерс». Игрок «Айлендерс» Скотт Мэйфилд сказал о Сорокине: «Очень быстрый. Стремительно перемещается от штанге к штанге. Игра с шайбой тоже хорошая». Сорокин полноценно познакомился и провел время с командой, когда она доигрывала плей-офф прошлого сезона.
Сейчас он уже не пропускает в двухсторонних матчах, а тренер Барри Троц полноценно ему доверяет. New York Post публиковал большой материал, где объяснял возможное распределение игрового времени между Варламовым и Сорокиным. Комментарий Троца фактически подтверждал, что у них будут примерно равные шансы. Этой тактикой тренер пользовался и раньше.
Александр Романов, «Монреаль»
Романов подписался с «Монреалем» на трехлетний контракт. Ему всего 21 год, но в КХЛ защитник Романов имел большой опыт. Отмечал у себя только одну проблему – низкую результативность. Во время игровой паузы он усиленно тренировался и обещал быстро набрать форму. Рассказывал, что деньги совсем не интересовали. Поэтому не вел переговоры о новом контракте с ЦСКА.
Игрокам «Монреаля» Романов понравился. Эдмундсон говорил о нем такое: «Романов – хороший хоккеист. Имеет сильные руки, много работает в тренажерном зале». Тоффоли сказал, что с Романовым надо бороться на каждом кусочке льда. Sportsnet расписывал прогресс Романова в отдельном материале. Главный вывод: он играет сильно и просто одновременно.
Михаил Григоренко, «Коламбус»
Григоренко привез в НХЛ гендиректор Ярмо Кекалайнен. Именно на него ссылается тренер «Коламбуса» Торторелла, когда говорит о Григоренко: «Ярмо высоко ценит Григоренко. Он тренируется здесь с августа и готовится к сезону. Это действительно хороший знак. Показывает, насколько он хочет проявить себя в НХЛ».
Журналист Джефф Свобода вспоминал прошлый заход Григоренко в НХЛ и задавался вопросом о его новой роли. Григоренко ранее играл за «Баффало» и «Колорадо». В последнем сезоне в НХЛ он набрал всего 23 очка. В КХЛ потом играл намного результативнее. У «Коламбуса» начался тренировочный лагерь: на тренировках Григоренко выглядит хорошо.
Никита Нестеров, «Калгари»
Нестеров уехал чуть позже, но тоже не играл в хоккей с 8 марта. Новый сезон он проведет в составе «Калгари». Пока главное достижение Нестерова – попадание на тренировочный сбор. Нестеров рассказывает о специфической погоде в городе, но и к ней он уже привык. Вместе с Нестеровым в «Калгари» играют Елесин, Загидулин и Завгородний.
Сам Нестеров уже дает интервью местным СМИ: «Подписался с «Калгари», потому что они дают мне шанс вернуться в НХЛ. Хочу играть с лучшими парнями». Главный тренер «Калгари» Джефф Уорд говорит, что Нестеров постепенно осваивается в клубе. Мастерство у него есть, но сейчас в «Калгари» делается все для улучшения его состояния.