Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев

Весной и летом 2020 года русские звезды из ЦСКА массово поехали из КХЛ в НХЛ. Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Михаил Григоренко, Александр Романов – все они подписались с командами НХЛ. Позже добавился Никита Нестеров. В НХЛ была пауза из-за коронавируса. Потом лига доиграла сезон, но русские новички в нем не участвовали.

В КХЛ возник потолок зарплат. ЦСКА взял курс на омоложение состава: привлек в аренду и на полноценные контракты талантливых игроков из НХЛ. В клуб приехали Голдобин (уже обменян), Юртайкин, Афанасьев и другие. Бывшие звезды остались без возможности для возвращения. Они ждали новостей по сезону, тренировались, но не играли.

Сезон-2020/21 стартует в НХЛ 13 января 2021 года. В прошлом сезоне ЦСКА провел последний матч 8 марта, когда в овертайме обыграл «Торпедо». Дальше сезон остановился. Именно 8 марта пять бывших игроков ЦСКА последний раз играли в хоккей. ЦСКА с того момента уже начал новый сезон, где пока провел 42 матча. Капризов и остальные радовали только тренировками.