Миннесота (х)

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Хоккей
Капризов набрал 100 очков за 92 матча в НХЛ. Из действующих игроков только Овечкин, Кросби и Малкин были быстрее
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов травмировался в матче с НХЛ после силового приема. Но сначала установил рекорд по скорости набранных очков
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов установил рекорд «Миннесоты», набрав 36 очков в 30 первых играх сезона
#НХЛ
Хоккей
Капризов вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона НХЛ. У него 28 очков в 23 матчах
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов во второй раз за карьеру набрал четыре очка за матч НХЛ. «Миннесота» забила семь голов
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов впервые в карьере набрал четыре очка за «Миннесоту». В первом же матче после перевода в третье звено
#Кирилл Капризов
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Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом
#Кирилл Капризов
Капризов не видел партнера, но сделал ассист. Одним движением убрал трех соперников 👀
#Кирилл Капризов
Капризов забил половину голов в НХЛ с передач норвежца, который играл в России и знает язык
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#Матс Цуккарелло
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Новый гол Капризова в НХЛ. Упал, но закатил шайбу из-за ворот
#Кирилл Капризов
Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
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