Капризов во второй раз за карьеру набрал четыре очка за матч НХЛ. «Миннесота» забила семь голов

«Миннесота» разгромила «Виннипег» (7:1) в матче НХЛ. Кирилл Капризов – автор седьмой шайбы клуба в этой игре. Перед этим он сделал три ассиста.

До этого Капризов набирал четыре очка в игре «Миннесоты» и «Далласа» (7:2). Тот случай был для него первым в карьере в НХЛ.

Всего в сезоне Капризов имеет 22 очка за 20 матчей. Он забросил 6 шайб и отдал 16 результативных передач. «Миннесота» идет на третьем месте в Западной конференции.

Капризов – первая звезда матча НХЛ.