Кирилл Капризов
НХЛ
Миннесота (х)
Капризов во второй раз за карьеру набрал четыре очка за матч НХЛ. «Миннесота» забила семь голов
28 минут назад
«Миннесота» разгромила «Виннипег» (7:1) в матче НХЛ. Кирилл Капризов – автор седьмой шайбы клуба в этой игре. Перед этим он сделал три ассиста.
До этого Капризов набирал четыре очка в игре «Миннесоты» и «Далласа» (7:2). Тот случай был для него первым в карьере в НХЛ.
Всего в сезоне Капризов имеет 22 очка за 20 матчей. Он забросил 6 шайб и отдал 16 результативных передач. «Миннесота» идет на третьем месте в Западной конференции.
Капризов – первая звезда матча НХЛ.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые