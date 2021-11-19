Капризов не видел партнера, но сделал ассист. Одним движением убрал трех соперников 👀

Капризов – первая звезда игры «Миннесоты» и «Далласа». Это произошло на фоне провального матча против «Сан-Хосе» (1:4). Там Капризов собрал отрицательный показатель полезности (-2) и сыграл 18 минут. Против «Далласа» он был на площадке на две минуты меньше, но выступил успешнее. Капризов забросил шайбу в первом периоде, а в третьем сделал три ассиста.

В моменте с пятым голом «Миннесоты» Капризов почти докрутил вертушку. По-другому этот финт называется спинорамой. No-look assist – так пишут об этой передаче соперника в США. Похожий финт Капризов делал и в другой части площадки, но тогда отдавал пас уже после обыгрыша соперника. Капризов в этом сезоне ассистировал уже восьми разным игрокам «Миннесоты».

В русском хоккее вертушка раньше была популярной во время исполнения буллитов. Особенно ее любили иностранцы. НХЛ запретила спинораму на буллитах в 2014 году, потому что так шайба закрывается от вратаря. Капризов делал этот финт только в игре – все по правилам. «Миннесота» поднялась на четвертое место в конференции. Она имеет 15 очков за 16 матчей.

После матча Капризов подарил клюшку болельщику: