Капризов не видел партнера, но сделал ассист. Одним движением убрал трех соперников 👀
«Миннесота» разгромила «Даллас» (7:2) в матче НХЛ. Это лучший матч Кирилла Капризова за все время в лиге. Он впервые набрал четыре очка за одну игру (1+3). Еще Капризов во второй раз в НХЛ сделал три голевых паса за матч. До этого подобное было в матче «Миннесоты» и «Виннипега» (6:5, ОТ). В игре с «Далласом» Капризов отдал ассист, когда уже прижимался к борту:
Капризов – первая звезда игры «Миннесоты» и «Далласа». Это произошло на фоне провального матча против «Сан-Хосе» (1:4). Там Капризов собрал отрицательный показатель полезности (-2) и сыграл 18 минут. Против «Далласа» он был на площадке на две минуты меньше, но выступил успешнее. Капризов забросил шайбу в первом периоде, а в третьем сделал три ассиста.
В моменте с пятым голом «Миннесоты» Капризов почти докрутил вертушку. По-другому этот финт называется спинорамой. No-look assist – так пишут об этой передаче соперника в США. Похожий финт Капризов делал и в другой части площадки, но тогда отдавал пас уже после обыгрыша соперника. Капризов в этом сезоне ассистировал уже восьми разным игрокам «Миннесоты».
В русском хоккее вертушка раньше была популярной во время исполнения буллитов. Особенно ее любили иностранцы. НХЛ запретила спинораму на буллитах в 2014 году, потому что так шайба закрывается от вратаря. Капризов делал этот финт только в игре – все по правилам. «Миннесота» поднялась на четвертое место в конференции. Она имеет 15 очков за 16 матчей.
После матча Капризов подарил клюшку болельщику:
Его впечатления после матча: «Я просто пробовал играть в хоккей. Пытался показать свою игру. Делал все, старался каждую ночь». Для форварда «Миннесоты» Годро гол с паса Капризова стал только вторым за весь этот сезон. За весь матч с «Далласом» 12 игроков «Миннесоты» набрали очки.
Капризов впервые в карьере набрал четыре очка за «Миннесоту». В первом же матче после перевода в третье звено