Капризов впервые в карьере набрал четыре очка за «Миннесоту». В первом же матче после перевода в третье звено

Матч с «Далласом» был для Капризова дебютным в третьем звене. Его перевели туда из первого накануне встречи. «Наша глубина состава позволяет искать разные варианты. И на первом месте должны стоять не личные приоритеты игроков, а командные цели», – сказал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

Несмотря на набранные Капризовым очки, его показатель голов снизился по сравнению с прошлым сезоном. Перед матчем с «Далласом» он был 0,2 гола за матч (против 0,49 гола за игру в прошлом сезоне). Из-за этого в СМИ и соцсетях регулярно критикуют его.