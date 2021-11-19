Кирилл Капризов
НХЛ
Миннесота (х)
Капризов впервые в карьере набрал четыре очка за «Миннесоту». В первом же матче после перевода в третье звено
3 часа назад
«Миннесота» обыграла «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ (7:2). Кирилл Капризов стал лучшим игроком матча.
- Он провел на льду 16 минут 52 секунды. За это время он отдал три ассиста и забросил шайбу.
- Он впервые в карьере НХЛ набрал четыре очка за матч. И за последние 15 лет стал только четвертым игроком, набравших столько в его возрасте (24 года).
- Всего у Капризова теперь 16 игр и 15 очков (четыре шайбы и 11 ассистов). Он самый результативный игрок «Миннесоты» в этом сезоне.
Матч с «Далласом» был для Капризова дебютным в третьем звене. Его перевели туда из первого накануне встречи. «Наша глубина состава позволяет искать разные варианты. И на первом месте должны стоять не личные приоритеты игроков, а командные цели», – сказал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.
Несмотря на набранные Капризовым очки, его показатель голов снизился по сравнению с прошлым сезоном. Перед матчем с «Далласом» он был 0,2 гола за матч (против 0,49 гола за игру в прошлом сезоне). Из-за этого в СМИ и соцсетях регулярно критикуют его.
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