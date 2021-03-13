Капризов забил половину голов в НХЛ с передач парня, который играл в России и знает язык

Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче «Миннесоты» и «Аризоны» (4:0). Теперь он имеет 23 очка за 25 матчей. Всего в сезоне Капризов забросил десять шайб и сделал 13 ассистов.

Сейчас Капризов постоянно выходит на лед вместе с Матсом Цуккарелло. Это делает лучше каждого из них: пять из десяти шайб в НХЛ Капризов забросил именно с передач Цуккарелло. Сам Капризов тоже три раза ассистировал ему в матчах этого сезона. Тот идет на первый сезон в карьере, где набранных очков в регулярке НХЛ будет больше, чем сыграно матчей.

Пока у Цуккарелло 17 очков (4+13) за 14 игр. Такой перекос в сторону ассистов объясняется игрой вместе с Капризовым. Несколько раз были моменты, когда они вместе набирали очки за передачи.

Фолиньо рассказывал , что взаимодействию Капризова и Цуккарелло помогает язык. Норвежец Цуккарелло знает русский . Рядом с ними раскрывается и 28-летний швед Виктор Раск.

Матс Цуккарелло – ветеран из НХЛ. Его карьера связана с «Миннесотой» всего второй сезон. До этого Цуккарелло постоянно играл в «Рейнджерс», потом провел год в «Далласе». Во время локаута Цуккарелло приезжал в магнитогорский «Металлург». В сезоне-2012/13 он забросил в КХЛ 11 шайб и сделал 17 ассистов. Была и такая красивая реализация выхода на вратаря: