Капризов забил половину голов в НХЛ с передач парня, который играл в России и знает язык
Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче «Миннесоты» и «Аризоны» (4:0). Теперь он имеет 23 очка за 25 матчей. Всего в сезоне Капризов забросил десять шайб и сделал 13 ассистов.
Сейчас Капризов постоянно выходит на лед вместе с Матсом Цуккарелло. Это делает лучше каждого из них: пять из десяти шайб в НХЛ Капризов забросил именно с передач Цуккарелло. Сам Капризов тоже три раза ассистировал ему в матчах этого сезона. Тот идет на первый сезон в карьере, где набранных очков в регулярке НХЛ будет больше, чем сыграно матчей.
Пока у Цуккарелло 17 очков (4+13) за 14 игр. Такой перекос в сторону ассистов объясняется игрой вместе с Капризовым. Несколько раз были моменты, когда они вместе набирали очки за передачи.
Фолиньо рассказывал, что взаимодействию Капризова и Цуккарелло помогает язык. Норвежец Цуккарелло знает русский. Рядом с ними раскрывается и 28-летний швед Виктор Раск.
Матс Цуккарелло – ветеран из НХЛ. Его карьера связана с «Миннесотой» всего второй сезон. До этого Цуккарелло постоянно играл в «Рейнджерс», потом провел год в «Далласе». Во время локаута Цуккарелло приезжал в магнитогорский «Металлург». В сезоне-2012/13 он забросил в КХЛ 11 шайб и сделал 17 ассистов. Была и такая красивая реализация выхода на вратаря:
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказывал, что Цуккарелло просил не закрывать перед ним возможность возвращения в Россию. Это было в момент, когда Цуккарелло ехал обратно в «Рейнджерс». Сам Цуккарелло вспоминал о первых приездах в Россию еще на детские турниры. И восхищался металлургическим комбинатом в Магнитогорске.
В «Миннесоте» у Цуккарелло сначала все складывалось плохо. В прошлом сезоне он набрал всего 37 очков, избегал физической борьбы и испортил себе репутацию. Перед стартом сезона-2020/21 Цуккарелло восстанавливал руку, поэтому поздно вошел в сезон и пропустил стартовые игры.
Сейчас Цуккарелло преобразился, а «Миннесота» с ним в составе уже дошла до второго места в дивизионе. Тренер «Миннесоты» подтверждал: Цуккарелло, Раск и Капризов отлично понимают друг друга.
Через собственный фонд Цуккарелло еще и помогает массовому спорту в Норвегии. Он жертвует деньги за каждое очко в НХЛ. Привлекает к такому спонсорству и других игроков.
Во время матча с «Аризоной» именно Цуккарелло мотивировал партнеров, чтобы те обеспечили хет-трик Капризову: «Давайте попробуем. Сделаем это для него». Потом объяснял: «Очевидно, что мы всегда думаем о таких моментах. Сейчас нам повезло, что мы смогли это осуществить. Это было весело для всей команды. Я уверен, что здесь Капризов чувствует себя прекрасно».
«Миннесота» написала о необычной статистике по матчам этого сезона. Цуккарелло лидирует по набранным очкам в лиге, если смотреть с 18 февраля. Именно в этот день он впервые в сезоне сделал ассист. Всего за сезон Цуккарелло дважды отдавал по три передачи за матч – и в эти моменты рядом обычно оказывался Кирилл Капризов. Или наоборот.
Капризов пробовался с другими партнерами без Цуккарелло. Даже играл в первом звене, но нужного прогресса не получалось. Раск вообще выполнял второстепенную роль из четвертого звена. Теперь все они соединились и выходят на лед первым или вторым звеном. Всех связывает именно Цуккарелло, который общается с обоими. Сам Капризов неплохо говорит на английском.
В ноябре 2020 года ESPN выкатил рейтинг, где рассказывал о лучших и худших контрактах в НХЛ. 6 миллионов за сезон для Цуккарелло там называются проблемным активом «Миннесоты». На момент его окончания Цуккарелло будет уже почти 37 лет. Все это время клубу нельзя обменять Цуккарелло без разрешения игрока. Пока Цуккарелло оправдывает это вложение.
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