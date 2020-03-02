Хоккеист «Миннесоты» отдал пас головой. В январе из-за такого кивка отменили гол

У хоккея и футбола часто замечают схожие черты. Обычно это выражается через голы, передачи и вратарские спасения. В последнее время киперы из КХЛ и НХЛ мелькают в подборках сэйвов, когда вытаскивают шайбу в прыжке. Новый уровень в сходствах между разными видами спорта – игра головой.

Этот сезон показывает, что хоккеисты регулярно бьют головой по шайбе. Недавно мы рассказывали, как в НХЛ отменили гол кивком головы. По правилам лиги запрещена любая сознательная игра разными частями тела, если она приводит к заброшенной шайбе. Забивать голы можно только клюшкой. Рикошет от головы – это гол, сознательный удар – нет.

На обычный пас все эти тонкости в правилах не распространяются. Это знает хоккеист «Миннесоты» Матс Цуккарелло: он сознательно откинул летящую шайбу головой в сторону партнера по команде. Официальный твиттер НХЛ отреагировал: «Эй, тьфу, Зук. Мы в хоккей здесь играем, приятель».