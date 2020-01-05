В НХЛ забили гол кивком головы. Очень красиво, но засчитать было нельзя

В матче НХЛ «Оттава» проиграла «Тампе» 3:5. Хозяева вели 3:2 после двух периодов, но пропустили три шайбы в третьем. Кучеров и Анисимов набрали по одному результативному очку.

Запомнился матч другим событием. За минуту до конца при счете 4:3 в пользу «Тампы» «Оттава» сняла вратаря и в одной из атак забила гол – шайба зависла в воздухе и опустилась на голову Колину Уайту, который отправил ее в ворота.

Но гол не засчитали.