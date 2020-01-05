В НХЛ забили гол кивком головы. Очень красиво, но засчитать было нельзя
В матче НХЛ «Оттава» проиграла «Тампе» 3:5. Хозяева вели 3:2 после двух периодов, но пропустили три шайбы в третьем. Кучеров и Анисимов набрали по одному результативному очку.
Запомнился матч другим событием. За минуту до конца при счете 4:3 в пользу «Тампы» «Оттава» сняла вратаря и в одной из атак забила гол – шайба зависла в воздухе и опустилась на голову Колину Уайту, который отправил ее в ворота.
Но гол не засчитали.
Правило 78.5 в официальном документе НХЛ гласит, что в том случае, если шайба была заброшена умышленно не клюшкой, гол засчитывать нельзя. То есть, в случае рикошета от тела игрока – гол есть, но при преднамеренном движении с целью забить без клюшки – гола нет.
В данном случае Уайт пробил головой как в футболе, то есть, преднамеренное движение, конечно, было.
Уайт признался: «Я подумал, что если шайба упадет на землю, то неизвестно, смогу ли я забить. Да и защитник был рядом. О правиле я не знал».
Твиттер «Оттавы» отреагировал: «Такие голы нужно засчитывать. Их сложно забить».
Даже твиттер «Тампы» выразил респект: «Это было круто».