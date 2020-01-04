7 мощных историй, которые мы упустили в праздники

85 тысяч фанатов пришли на «Зимнюю классику»

«Даллас» и «Нэшвилл» (4:2) удачно сыграли на открытом воздухе даже в плюсовую температуру. Именно таким матчам подражает Россия, когда переносит игры сборной и топ-клубов на футбольный стадион (и пуляет фигуристок на разогрев). Шоу в НХЛ пока получается веселее. Матч «Далласа» и «Нэшвилла» собрал 85630 зрителей – это осталось вторым показателем в истории лиги.

Был в игре и не самый красивый момент. Еще в первом периоде игрок «Далласа» Кори Перри с нарушением правил влетел в защитника соперника Райана Эллиса. Тогда Перри удалили на пять минут и выписали ему матч-штраф, позже добавили дисквалификацию еще на пять игр. «Зимнюю классику» такими моментами портить запрещено.

Новый клуб в НХЛ – счастье для Ковальчука

У «Монреаля» идет серия из четырех поражений подряд, но команда все равно борется за плей-офф НХЛ.

Ковальчук подписался всего на 700 тысяч долларов в год. Контракт двухсторонний: если Ковальчука отправят в АХЛ, то зарплата сократится до 70 тысяч.

Для «Монреаля» это подписание интересно по двум опциям: Ковальчук поможет в розыгрыше большинства и в работе с молодыми игроками.

Игрок «Монреаля» Нейт Томпсон все объяснил: «Я видел его трудовую этику и то, как он работал. Он усердно трудится в тренажерном зале и всегда очень конкурентоспособен на льду. Он хочет побеждать и преуспевать. Я думаю, что это будет хорошо для нас и для некоторых наших молодых игроков. Убежден, что некоторые ребята будут впечатлены. Все-таки это Илья Ковальчук, у которого была отличная карьера в этой лиге».