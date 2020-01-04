7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
«Арсенал» победил и не пропустил
В момент прихода Микеля Артеты в «Арсенал» мы рассказывали о его работе с Гвардиолой. Главный вывод из этого материала: Артета давно готовил себя к роли главного тренера. Поэтому его назначение в «Арсенал» воспринималось с большим оптимизмом, хотя Артета стартовал с одного очка в двух играх. Игра против «МЮ» скрасила впечатление от нового «Арсенала».
Здесь важен даже не сам факт победы – первой в самостоятельной тренерской карьере Микеля Артеты. Интереснее, что «Арсенал» выиграл со счетом 2:0. «Отличное начало 2020-го матчем против «МЮ». Сухой матч», – отреагировал в соцсетях вратарь «Арсенала» Бернд Лено. В последний раз «Арсенал» выигрывал без пропущенных голов 6 октября (1:0 – «Борнмут»).
85 тысяч фанатов пришли на «Зимнюю классику»
«Даллас» и «Нэшвилл» (4:2) удачно сыграли на открытом воздухе даже в плюсовую температуру. Именно таким матчам подражает Россия, когда переносит игры сборной и топ-клубов на футбольный стадион (и пуляет фигуристок на разогрев). Шоу в НХЛ пока получается веселее. Матч «Далласа» и «Нэшвилла» собрал 85630 зрителей – это осталось вторым показателем в истории лиги.
Был в игре и не самый красивый момент. Еще в первом периоде игрок «Далласа» Кори Перри с нарушением правил влетел в защитника соперника Райана Эллиса. Тогда Перри удалили на пять минут и выписали ему матч-штраф, позже добавили дисквалификацию еще на пять игр. «Зимнюю классику» такими моментами портить запрещено.
Новый клуб в НХЛ – счастье для Ковальчука
- У «Монреаля» идет серия из четырех поражений подряд, но команда все равно борется за плей-офф НХЛ.
- Ковальчук подписался всего на 700 тысяч долларов в год. Контракт двухсторонний: если Ковальчука отправят в АХЛ, то зарплата сократится до 70 тысяч.
- Для «Монреаля» это подписание интересно по двум опциям: Ковальчук поможет в розыгрыше большинства и в работе с молодыми игроками.
Игрок «Монреаля» Нейт Томпсон все объяснил: «Я видел его трудовую этику и то, как он работал. Он усердно трудится в тренажерном зале и всегда очень конкурентоспособен на льду. Он хочет побеждать и преуспевать. Я думаю, что это будет хорошо для нас и для некоторых наших молодых игроков. Убежден, что некоторые ребята будут впечатлены. Все-таки это Илья Ковальчук, у которого была отличная карьера в этой лиге».
Руни дебютировал в «Дерби Каунти»
Возвращение Уэйна Руни в английский футбол анонсировали еще в августе. До января об этом позабыли, но первый матч Руни за «Дерби Каунти» сразу напомнил о важности его перехода. 34-летний Руни вышел на игру Чемпионшипа с «Барнсли» в роли капитана. «Дерби Каунти» выиграл со счетом 2:1, Руни отдал голевой пас на первый мяч. Дебют получился максимально удачным.
«Спасибо фанатам «Дерби Каунти» за поддержку. Джек Марриот и Мартин Уогхорн, вы забили хорошие голы. Проявили большие командные усилия, чтобы заработать три очка», – отписал Руни в инстаграме на следующий день после матча. Дальше посмотрим на «Дерби» и Руни в матче с клубом АПЛ – впереди встреча против «Кристал Пэлас» в Кубке Англии.
ЦСКА атмосферно приняли в Калининграде
Показательный итог командировки ЦСКА за пределы Москвы: баскетболист Андрей Воронцевич взял микрофон и поблагодарил за поддержку всю арену в Калининграде. И это после проигранного в овертайме матча с «Панатинаикосом» (102:106). ЦСКА вынужденно провел в этом городе две игры, но именно встреча с «Панатинаикосом» стала ориентиром по шуму и атмосфере.
2019-й был настоящим годом спорта в Калининграде. На старте 2020-го болельщики классно поддержали ЦСКА далеко от настоящей домашней арены. Зацените уровень хотя бы по реакции на этот момент:
«Ювентус» активен по трансферам
Уже неделю обсуждается выбор 19-летнего Эрлинга Холанда, который перешел в дортмундскую «Боруссию». «Ювентус» тоже подписал 19-летнего игрока: из «Аталанты» приходит полузащитник Деян Кулусевски. «Боруссия» заплатила за Холанда 20 миллионов евро, «Ювентус» отдал за Кулусевски сразу 35 миллионов. Еще девять миллионов «Аталанта» может получить бонусом.
Вратарь Маттиа Перин ушел из «Ювентуса» в аренду. Он вернулся в родной клуб «Дженоа», откуда в июле 2018-го как раз и переходил в «Юве» за 14 миллионов. В сезоне-2018/19 Перин сыграл за «Ювентус» в девять матчах Серии А, в этом – не играл вообще.
СКА впервые в истории проиграл так крупно
2020-й начался для СКА с поражения 0:6 от «Йокерита». Пять из шести шайб пропустили во втором периоде, потом сменили вратаря, но даже это не помогло. Теперь по потерянным очкам финны вообще догоняют СКА в таблице (сейчас отстают на четыре, но провели на две игры меньше). СКА дважды в истории проигрывал со счетом 1:6, но 0:6 не было еще никогда.
«Много говорить не придется, счет на табло. Он показывает то, как мы сегодня играли. В первую очередь, не было движения, всю борьбу выиграл соперник. Мы хотели навязать свою игру, сами играть с шайбой, но все сделали наоборот», – так отреагировал на итог главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов.