Герои-2019, которых мы не замечали

Кристофер Вивелл

футбол, «Зальцбург»

Мы все слышали про Эрлинга Холанда – янгстера из «Зальцбурга», который колотит голы с резвостью блендера. В «Зальцбурге» он начал играть только в этом году, и у многих вопрос – как вообще такого игрока затащили в Австрию?

Ответ – Кристофер Вивелл. Он не тренер и не игрок, а руководитель отдела по подбору игроков. В клубе сделали особую систему мониторинга за новичками: там анализируют менталитет и характер, смотрят, как люди реагируют на победы и поражения. Перед подписанием в клубе внимательно читают социальные сети игрока, чтобы точно убедиться – он не сдастся в нужный момент.

Наверное, это больше всего и удивляет в Холанде – то, как спокойно он воспринимает свои успехи, не теряет голову и снова бежит забивать. Теперь вы знаете, как его нашли, и как «Зальцбург» за один год заработает десятки миллионов.