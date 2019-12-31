Герои-2019, которых мы не замечали
Кристофер Вивелл
футбол, «Зальцбург»
Мы все слышали про Эрлинга Холанда – янгстера из «Зальцбурга», который колотит голы с резвостью блендера. В «Зальцбурге» он начал играть только в этом году, и у многих вопрос – как вообще такого игрока затащили в Австрию?
Ответ – Кристофер Вивелл. Он не тренер и не игрок, а руководитель отдела по подбору игроков. В клубе сделали особую систему мониторинга за новичками: там анализируют менталитет и характер, смотрят, как люди реагируют на победы и поражения. Перед подписанием в клубе внимательно читают социальные сети игрока, чтобы точно убедиться – он не сдастся в нужный момент.
Наверное, это больше всего и удивляет в Холанде – то, как спокойно он воспринимает свои успехи, не теряет голову и снова бежит забивать. Теперь вы знаете, как его нашли, и как «Зальцбург» за один год заработает десятки миллионов.
Шарль Леклер
Формула 1, «Феррари»
Леклер – одно из самых известных имен в мире гонок в 2019 году, поэтому если вы фанат Формулы – смело пропускайте этот пункт. Но за пределами гоночного коммьюнити о Леклере никто не знает – и это неправильно.
Для начала – немного о самой Ф1. Весь спорт – очень консервативная индустрия, и это легко объяснимо. В отличие от футбола, в команде не 23 игрока, а всего два гонщика. Любое неправильное решение – это гигантский риск потерять кучу очков и денег. А «Феррари» – это консерватизм в квадрате, так как самая известная команда беспокоится не только за результаты, но и за репутацию.
В начале 2019-го команда пошла на гигантский для себя риск: взяла 21-летнего гонщика лишь с одним годом опыта в основную команду. Такого она почти никогда не делала: достаточно сказать, что в предыдущие годы она раз за разом выбирала почти 40-летнего Райкконена, даже когда он был очевидно не в форме.
Леклер с первого раза не просто укатал своего более известного напарника Себастьяна Феттеля (четырехкратного чемпиона!), но и в целом был увереннее, спокойнее и рассудительнее как на трассе, так и в общении с прессой. Вечная работа над ошибками и самоулучшение – это про Леклера. Создавалось впечатление, что из двух пилотов это он опытный и титулованный.
В общем, если вы о нем еще не знаете – пора. Потом не скроетесь.
Андрей Мостовой
футбол, «Сочи»/«Зенит-2»
Когда мы смотрели, как вышедший в РПЛ «Сочи» десятками скупает игроков, то гадали, кто там станет лидером. Полоз, Набиуллин, Цаллагов, Заболотный, Кудряшов – у всех большой опыт и есть, что доказывать.
Но в итоге «Сочи» намного больше помог единственный новый игрок без какой-либо славы. 22-летний Андрей Мостовой только в 2019 году подписал контракт с клубом РПЛ, а до этого пылил в «Химках» и «Долгопрудном».
За два последних сезона в «Химках» он забил лишь три гола в 53 матчах. Но после перехода – пять за «Зенит-2» в 13 играх и уже сейчас три (+три голевые) за «Сочи» в 15-ти.
Если «Сочи» в целом пока выглядит полным провалом, то внезапный рост Мостового, которого в прошлом году никто не знал – радость.
Илья Михеев
хоккей, «Торонто»
Мы все привыкли к простой хоккейной истине: юниор созревает в ВХЛ, становится суперзвездой КХЛ, а дальше отправляется в НХЛ – там и хоккеисты посильнее, и уровень повыше, и зарплаты побольше.
Но что делать, когда программа дала сбой уже в начале? Это как раз случай Ильи Михеева. История с «Авангардом»: зажигал и доводил его до финала Кубка Гагарина. История со сборной: Илья Воробьев открепил его перед ЧМ-2019. В России он был просто сильным игроком и звездой локального масштаба. В НХЛ, где на него особо никто и не ставил, он проапгрейдился и зажег.
Ну, приехал какой-то жилистый пацанчик. Ну, подписал однолетний контракт новичка. Подумаешь – таких ребят в НХЛ полно. Михеев не только уничтожил ошибочное первое впечатление, но и за несколько месяцев сезона поднял свой статус.
38 матчей – 7 голов и 15 передач. Последние 6 встреч – 3 заброшенные шайбы и 2 голевые. От Михеева в восторге все (главным образом – в «Торонто»). Сам Михеев рад: «Везде нужно работать. Но у нас в КХЛ и здесь (в НХЛ) разный стиль игры. Нужно быстрее думать и принимать решения. В этом и заключается прогресс. От этого и получаешь кайф».
Яго Аспас
футбол, «Сельта»
Яго Аспас – это антихайп. Когда он закончит карьеру, то точно напишет о ней книгу. О том, как 7 лет прорываться в испанском середняке, упустить шанс всей жизни, деградировать несколько сезонов, вернуться домой (все в тот же середняк) и воскреснуть.
В прошлом сезоне «Сельта» выдала нервный сезон: разбавляла неудовлетворительные серии победами над «Севильей», «Вильярреалом» и «Барсой», оторвалась на четыре очка от зоны вылета. В этом сезоне ее дела еще хуже: она – один из главных кандидатов на путешествие в Сегунду по итогам сезона.
Стабилен на этом фоне только Яго Аспас. В прошлом сезоне он забивал на уровне Суареса и Бензема (20 голов). В этом он ведет себя чуть поскромнее (пока что 7 мячей), но все равно он на одной высоте со звездами: Гризманн и Мората забили столько же.
Аспас почти в одиночку тащит «Сельту» и иногда делает это очень зрелищно. А теперь плохие новости: о нем несправедливо говорят только в контексте интереса «Реала». Мадриду Аспас отказал еще летом 2018-го, но испанцы до сих пор припоминают ему это решение.
Аспас – это про то, как в 32 жить и развиваться, когда все вокруг съедает пламя. Очень жалко, что его упоминают, говоря не о достижениях на поле, а о каких-то слухах, которые, возможно, являются фейками.
Франческо Ачерби
футбол, «Лацио»
История Ачерби – это не про карьеру, а про добрые дела.
Известный бэкграунд: в 2013-м у него дважды обнаружили рак, и ему потребовался год, чтобы полностью вылечиться. Дальше он вернулся, перешел из «Сассуоло» в «Лацио», неплохо выступает в Серии А и попадает в сборную. Сейчас он помогает людям, которые столкнулись с той же болезнью.
Пара историй.
Первая – написал письмо Синише Михайловичу, когда тот боролся с лейкемией.
Вторая – перед матчем за Суперкубок Италии с «Ювентусом», который проходил в Катаре, он посетил онкобольных детей в Национальном центре лечения рака имени короля Фахда.
«Это может показаться ужасным парадоксом, но рак спас меня. Мне снова нужно было с чем-то бороться, что-то преодолевать. Как будто мне пришлось жить во второй раз. И я вернулся еще ребенком. Всплыли образы, о которых я совершенно забыл».
Хаким Зиеш
футбол, «Аякс»
Главных звезд главной команды года можно поделить на три категории. Самые хайповые – де Йонг и де Лигт. Не полностью оцененные – Тадич и ван де Бек. И незаслуженно незамеченный – Зиеш.
Он единственный из пятерки лучших в «Аяксе» не попал в тридцатку номинантов на «Золотой мяч». Хотя по вкладу и качеству игры был точно не хуже. Просто цифры: в 2019 году Зиеш сыграл в 52 матчах и наделал 50 голевых действий (голов и ассистов). Это вообще как?
А еще Зиеш – гениальный технарь и мастер эстетики. На партнерском медиа «Бомбардир» мы собрали лучшие моменты голов и технических действий Зиеша.
Эмерик Лапорт
футбол, «Манчестер Сити»
Лучший защитник одной из лучших команд 2019-го. Гвардиола говорит, что он умеет все и идеально подходит его футболу. Когда Лапорт на поле, «Сити» в среднем пропускает на 1 гол меньше. В чемпионском сезоне он отыграл 34 матча – больше всех защитников «Сити».
Длительные травмы обычно выбивают футболистов из рейтингов лучших. Но вылет Лапорта наоборот подчеркивает его уровень и влияние. Без него «Манчестер» посыпался: значительно больше пропускает и адски отстает от «Ливерпуля» в АПЛ.
Вероятно, Лапорт даже по уровню не уступает ван Дейку. Но играет не в такой зрелищной манере и обречен быть незамеченным. Его даже не включили в 30-ку на «Золотой мяч».
Йосип Иличич
футбол, «Аталанта»
«Аталанта» – самая недооцененная команда 2019-го. Третье место в Серии А, больше всех голов в сезоне, выход из группы ЛЧ, равные игры с лучшими командами мира («Ювентусом» и «Сити»). А лучший в «Аталанте» в 2019-м – Иличич.
Важнейшая роль на поле – гениально открывается между линий при атаках и разворачивается. Трудолюбие без мяча – быстро вступает в отбор после потерь, часто опускается на свою половину, хотя играет под нападающим. И лучшие цифры в команде в 2019-м: 39 матчей, 23 голевых действия.
Еще у Иличича в этом году больше всех в «Аталанте» пасов под удар, созданных для партнеров моментов и отбора на чужой трети поля.
Виссам Бен-Йеддер
футбол, «Монако»
Незамеченный киллер в атаке. Несмотря на спад «Севильи» в первой половине 2019-го, выдал мощный отрезок: 25 матчей, 18 голевых действий.
Летом перешел в «Монако». Сейчас чуть ли не в одиночку тащит команду. И один из лучших в Лиге 1: 16 матчей, 18 голевых действий.
Если вы забыли: это человек, который в 22 года играл за футзальную молодежку сборной. И который через три года мог перейти в «Барсу»