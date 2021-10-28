чемпионат Австрии

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Игрок в Австрии резко упал без сознания – сердечный приступ. Он носит кардиостимулятор и из-за сердца не попал в АПЛ
#Рафаэль Двамена
В молодежке России только один человек играет в Европе – сын немецких иммигрантов Леон Классен. 7 фактов о нем
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#Леон Классен
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Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
Как меняется поведение футболистов в матчах без зрителей. Пересказ исследования: споров меньше, самокритики – больше
#Зальцбург
Ну и форма у клуба из Австрии – вся в спонсорах. Сколько насчитаете брендов? Мы – 14 разных
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#Вольфсберг
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Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
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