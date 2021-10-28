Игрок в Австрии резко упал без сознания – сердечный приступ. Он носит кардиостимулятор и из-за сердца не попал в АПЛ
Матч третьего раунда Кубка Австрии прервался на 20-й минуте. Нападающий клуба «Блау-Вайс» Рафаэль Двамена рухнул на поле. Судьи прервали игру, а потом совсем остановили ее.
Оказалось, что у Двамены случился сердечный приступ. Тренер «Блау-Вайс» рассказал, что состояние игрока стабилизироваось благодаря кардиостимулятору и быстрой помощи врачей: «Врачи сказали, что ему не угрожала смерть из-за кардиостимулятора, который четко сработал четыре раза».
Двамена начал в системе «Ред Булла». К 25 годам он поиграл за семь клубов, но нигде не задерживался больше, чем на два сезона. Его карьера развивалась в Швейцарии. За «Цюрих» он забил 21 гол и уехал в Испанию – сначала в «Леванте», потом в «Реал Сарагосу». Там проблемы с сердцем обострились – и клуб расторг с Дваменой контракт. Кардиологи в Испании рекомендовали ему завершить карьеру.
До Испании, из-за сложностей с сердцем, Двамена не смог попасть в «Брайтон». На тот момент у Двамены удалили опухшую аорту, и «Цюрих» удивлялся, почему «Брайтон» отказался от трансфера и платить 10 млн фунтов – обследования в Швейцарии показывали, что с ним все хорошо.
Откуда у спортсменов болезни сердца? Кто виноват в смертях? Как защититься?
В 2020-м году Двамене провели операцию на сердце в Испании. Тогда и был ему установлен кардиостимулятор. Стабилизированное состояние позволило ему найти новый клуб. Двамена подписал контракт с датским «Вайле». Там он провел тоже меньше года – на очередном медобследовании у него были повышенные показатели. «Вайле» разорвал с Дваменой контракт, объяснив, что не может так рисковать.
«Блау-Вайс» тоже рассказывал о проблемах сердца Двамены, когда подписывал с ним контракт. Но клуб успокаивал: Двамену консультирует врач из Дортмунда, а на самого футболиста нужно меньше давления. Двамена говорил, что «мой путь в футболе еще не закончен».
Впервые за «Блау-Вайс» Двамена сыграл только в октябре и успел провести только три матча. Сейчас, после последнего приступа, тренер «Блау-Вайс» не знает, продолжится ли карьера Двамены:
«Масштабы ситуации непростые, и, конечно, теперь он снова осознал все это и может реалистично оценить будущее. Мы обсудим, как действовать дальше вместе с врачами».
Двамена – игрок сборной Ганы. Забил за нее два гола (оба – в дебютном матче). И после восьми игр не вызывался с 2018 года.