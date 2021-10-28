Игрок в Австрии резко упал без сознания – сердечный приступ. Он носит кардиостимулятор и из-за сердца не попал в АПЛ

Двамена начал в системе «Ред Булла». К 25 годам он поиграл за семь клубов, но нигде не задерживался больше, чем на два сезона. Его карьера развивалась в Швейцарии. За «Цюрих» он забил 21 гол и уехал в Испанию – сначала в «Леванте», потом в «Реал Сарагосу». Там проблемы с сердцем обострились – и клуб расторг с Дваменой контракт. Кардиологи в Испании рекомендовали ему завершить карьеру.

До Испании, из-за сложностей с сердцем, Двамена не смог попасть в «Брайтон». На тот момент у Двамены удалили опухшую аорту, и «Цюрих» удивлялся, почему «Брайтон» отказался от трансфера и платить 10 млн фунтов – обследования в Швейцарии показывали, что с ним все хорошо.

Откуда у спортсменов болезни сердца? Кто виноват в смертях? Как защититься?

В 2020-м году Двамене провели операцию на сердце в Испании. Тогда и был ему установлен кардиостимулятор. Стабилизированное состояние позволило ему найти новый клуб. Двамена подписал контракт с датским «Вайле». Там он провел тоже меньше года – на очередном медобследовании у него были повышенные показатели. «Вайле» разорвал с Дваменой контракт, объяснив, что не может так рисковать.

«Блау-Вайс» тоже рассказывал о проблемах сердца Двамены, когда подписывал с ним контракт. Но клуб успокаивал: Двамену консультирует врач из Дортмунда, а на самого футболиста нужно меньше давления. Двамена говорил, что «мой путь в футболе еще не закончен».