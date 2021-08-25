Как дела у Эриксена? Он вернется в футбол?
Прошло два с половиной месяца с момента падения Кристиана Эриксена в стартовом матче сборной Дании на Евро-2020 против Финляндии. Напоминаем, как все было:
Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Он в больнице, игра остановилась на два часа
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Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут
Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат
Через пару дней Эриксен пришел в себя и даже поддерживал сборную Дании на Евро. В больнице ему установили кардиовертер-дефибриллятор на сердце, чтобы избежать осложнений.
Что было дальше:
• 18 июня его выписали из больницы.
• 19 июня Эриксен вместе с семьей прибыл в датский дом в Оденсе.
• «Интер» дал Эриксену лечиться под присмотром датских врачей, но при полном контакте с клубом – «Интер» должен быть в курсе всех осложнений и участвовать в важнейших дискуссиях.
• В середине июля высказался член научно-технического комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро: «Кристиан Эриксен с дефибрилятором не получит разрешение на игру в Италии. Но если дефибриллятор будет удален, это будет означать, что вопрос с патологией решен. И он сможет играть за «Интер».
В Италии есть запрет на игру с дефибрилятором. В то же время в Голландии, где с подобной проблемой выступает Дэйли Блинд, такой проблемы нет.
• В начале августа Эриксен съездил в Италию и встретился с игроками «Интера».
• Сейчас он работает над своим восстановлением, но уже в Италии.
А теперь отвечаем на главные вопросы по Эриксену.
В каком моральном состоянии он после происшествия?
В нормальном – Эриксен заряжен и настроен позитивно. И так было всегда:
- Одно из первых интервью: «Я не собираюсь сдаваться. Моя цель – понять, что со мной произошло, и вернуться на поле».
- Сейчас: «Врачи говорят, что меня ждут тяжелые месяцы восстановления. Тяжелые, потому что в нем не будет футбола. Главное, что у меня есть ориентир – вернуться. Дальше я просто буду терпеть».
Так он уже тренируется?
Нет, не тренируется. В начале августа он проходил тесты, по итогам которых врачи пока не дали ему разрешение снова выходить на поле. В то же время «Интер» недавно выступил с заявлением:
«Эриксен чувствует себя хорошо, находится в отличной физической и психологической формах. Теперь он будет следить за программой выздоровления, предложенной датскими врачами в Копенгагене, которые также будут координировать клиническое наблюдение. Естественно, медицинский персонал «Интер» будет в курсе всех событий».
Когда он вернется?
Его ответ: «Через четыре-пять месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке».
Но здесь нужно правильно относиться к доступной информации – прогноз Эриксена нельзя назвать точным. Итальянские мадиа, например, вообще пишут, проконсультировавшись с врачами: Эриксен удалит кардиостимулятор через полгода-восемь месяцев после операции. То есть, если все пойдет хорошо, это случится только в декабре.
Еще прогноз, данный Sky Sports Italia: маловероятно, что Эриксен вернется к тренировкам даже в декабре – возможно, возвращение состоится только в 2022 году. Но пока его никто точно не сможет спрогнозировать.
Есть ли вероятность, что он оставит футбол? Есть, но об этом расскажут дальнейшие тесты.