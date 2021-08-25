Как дела у Эриксена? Он вернется в футбол?

• В середине июля высказался член научно-технического комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро: «Кристиан Эриксен с дефибрилятором не получит разрешение на игру в Италии. Но если дефибриллятор будет удален, это будет означать, что вопрос с патологией решен. И он сможет играть за «Интер».

В Италии есть запрет на игру с дефибрилятором. В то же время в Голландии, где с подобной проблемой выступает Дэйли Блинд, такой проблемы нет.

• В начале августа Эриксен съездил в Италию и встретился с игроками «Интера».

• Сейчас он работает над своим восстановлением, но уже в Италии.

А теперь отвечаем на главные вопросы по Эриксену.

В каком моральном состоянии он после происшествия?

В нормальном – Эриксен заряжен и настроен позитивно. И так было всегда:

Одно из первых интервью: «Я не собираюсь сдаваться. Моя цель – понять, что со мной произошло, и вернуться на поле».

Сейчас: «Врачи говорят, что меня ждут тяжелые месяцы восстановления. Тяжелые, потому что в нем не будет футбола. Главное, что у меня есть ориентир – вернуться. Дальше я просто буду терпеть».

Так он уже тренируется?

Нет, не тренируется. В начале августа он проходил тесты, по итогам которых врачи пока не дали ему разрешение снова выходить на поле. В то же время «Интер» недавно выступил с заявлением:

«Эриксен чувствует себя хорошо, находится в отличной физической и психологической формах. Теперь он будет следить за программой выздоровления, предложенной датскими врачами в Копенгагене, которые также будут координировать клиническое наблюдение. Естественно, медицинский персонал «Интер» будет в курсе всех событий».