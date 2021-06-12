Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
Финляндия
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#Кристиан Эриксен #Евро-2020 #Финляндия #Дания

Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Он в больнице, игра остановилась на два часа

вчера, 20:01

Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Матч Финляндии и Дании на Евро-2020 был прерван на 43-й минуте. Кристиан Эриксен упал на газон без сознания во время приема мяча. Игроки сборной Дании сразу закрыли его от зрителей, а врачи в этот момент делали Эриксену массаж сердца. Никакого контакта с соперниками в том моменте не было.

Врачи реанимировали Эриксена около 10 минут. Потом унесли его с поля на носилках. От фанатов Эриксена закрывал финский флаг. Игроки Финляндии и Дании потом ушли в подтрибунное помещение. Вместе с ними поле покинули и судьи. Официальный сайт УЕФА написал, что игра остановлена из-за неотложной медицинской помощи.

Все это время рядом с полем была жена Кристиана Эриксена. Ее успокаивал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель. Подбегал к ней, потом убегал обратно к другим игрокам. Перед уходом с поля Шмейхель снова подошел к жене Эриксена и что-то ей сказал. Только потом все команды разошлись. Скорая в тот момент увезла Эриксена со стадиона.

Симон Кьер отдельный герой в этой ситуации. Он первым убедился, что у Эриксена не запал язык после падения. Потом заслонял его от камер и вместе со Шмейхелем успокаивал жену Эриксена.

Так развивалась ситуация на поле:

Кристиан Эриксен был в сознании, когда врачи уносили его с поля. УЕФА позже дал разъяснение: состояние Эриксена стабилизировалось, он доставлен в больницу.

Твиттер-аккаунт сборной России поддержал Эриксена:

Из футболистов одним из первых отреагировал Месут Озил: «В шоке. Мы все с тобой, Кристиан Эриксен. Пожалуйста, будь в порядке».

До 43-й минуты с Эриксеном все было нормально. Двигался, обводил. Вот обычное фото из этого матча:

Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Потом стало известно, что игра все-таки возобновится. Почти через два часа от того момента, когда прервалась. Кристиан Эриксен упал на поле примерно в 19:43 по Москве. Возобновление матча – 21:30.

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