Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Он в больнице, игра остановилась на два часа

Матч Финляндии и Дании на Евро-2020 был прерван на 43-й минуте. Кристиан Эриксен упал на газон без сознания во время приема мяча. Игроки сборной Дании сразу закрыли его от зрителей, а врачи в этот момент делали Эриксену массаж сердца. Никакого контакта с соперниками в том моменте не было.

Врачи реанимировали Эриксена около 10 минут. Потом унесли его с поля на носилках. От фанатов Эриксена закрывал финский флаг. Игроки Финляндии и Дании потом ушли в подтрибунное помещение. Вместе с ними поле покинули и судьи. Официальный сайт УЕФА написал, что игра остановлена из-за неотложной медицинской помощи.

Все это время рядом с полем была жена Кристиана Эриксена. Ее успокаивал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель. Подбегал к ней, потом убегал обратно к другим игрокам. Перед уходом с поля Шмейхель снова подошел к жене Эриксена и что-то ей сказал. Только потом все команды разошлись. Скорая в тот момент увезла Эриксена со стадиона.

Симон Кьер – отдельный герой в этой ситуации. Он первым убедился, что у Эриксена не запал язык после падения. Потом заслонял его от камер и вместе со Шмейхелем успокаивал жену Эриксена.

Так развивалась ситуация на поле: