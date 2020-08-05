Вольфсберг
чемпионат Австрии
Футбол
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Комментарии:
4
#Вольфсберг #Футбол #чемпионат Австрии

Ну и форма у клуба из Австрии – вся в спонсорах. Сколько насчитаете брендов? Мы – 14 разных

05 августа, 17:30

Вы мельком слышали про австрийский «Вольфсберг» по этому сезону Лиги Европы: гостевые 4:0 над менхенгладбахской «Боруссией», две ничьи с «Ромой» и т.д..

Теперь – более интересная история. Клуб представил форму на новый сезон с каким-то гигантским количеством спонсоров.

Тут можно рассмотреть получше:

Список партнеров и меценатов на сайте клуба – внушителен:

В твиттере в комментариях под постом один из пользователей иронизирует: «Еще бы немного рекламы – и было бы отлично».

А вот что есть в комментариях в реддите: «К сожалению, это очень распространено среди небольших австрийских клубов». Объяснение: от телевидения денег мало, крупные компании не вкладываются, игроков задорого не продашь, призовые от еврокубков – редкие, так что надежда на множество мелких спонсоров.

«Капитализм – в одном фото», – еще один комментарий.

В РПЛ в начале прошлого сезона 12 спонсоров себе на форму налепил «Спартак» – это самый большой показатель в лиге. Но даже это не было настолько заметно. На форме «Вольфсберга» легко насчитать минимум 14 спонсоров, и это мы еще не видели, есть ли что-то на спине.

Кстати, «Вольфсберг» снова засветится в Лиге Европы – в сезоне-2020/21 он сыграет на групповом этапе.

Все фото: «Вольфсберг»
Оригинальные формы на новый сезон
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
«Пескара» сделает новую форму по рисунку шестилетнего мальчика 🌈
Возможно, новая форма «Ман Юнайтед» отсылает к обложке альбома Joy Division
Комментарии (4)
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vladik12
05 августа, 17:38

Что в этом плохого? Клуб живет на частные деньги, не тянет у государства.

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vladik12
05 августа, 17:43

Фаны простят, если будет игра и результат.

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Роман Абрамов
05 августа, 17:42

Плохого ничего вообще - просто форма уродливая

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Djivan
06 августа, 10:36

как будто попал на сайт начала 2000-х

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