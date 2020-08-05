Ну и форма у клуба из Австрии – вся в спонсорах. Сколько насчитаете брендов? Мы – 14 разных
Вы мельком слышали про австрийский «Вольфсберг» по этому сезону Лиги Европы: гостевые 4:0 над менхенгладбахской «Боруссией», две ничьи с «Ромой» и т.д..
Теперь – более интересная история. Клуб представил форму на новый сезон с каким-то гигантским количеством спонсоров.
Тут можно рассмотреть получше:
Список партнеров и меценатов на сайте клуба – внушителен:
В твиттере в комментариях под постом один из пользователей иронизирует: «Еще бы немного рекламы – и было бы отлично».
А вот что есть в комментариях в реддите: «К сожалению, это очень распространено среди небольших австрийских клубов». Объяснение: от телевидения денег мало, крупные компании не вкладываются, игроков задорого не продашь, призовые от еврокубков – редкие, так что надежда на множество мелких спонсоров.
«Капитализм – в одном фото», – еще один комментарий.
В РПЛ в начале прошлого сезона 12 спонсоров себе на форму налепил «Спартак» – это самый большой показатель в лиге. Но даже это не было настолько заметно. На форме «Вольфсберга» легко насчитать минимум 14 спонсоров, и это мы еще не видели, есть ли что-то на спине.
Кстати, «Вольфсберг» снова засветится в Лиге Европы – в сезоне-2020/21 он сыграет на групповом этапе.
Что в этом плохого? Клуб живет на частные деньги, не тянет у государства.
Фаны простят, если будет игра и результат.
Плохого ничего вообще - просто форма уродливая
как будто попал на сайт начала 2000-х