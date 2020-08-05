Ну и форма у клуба из Австрии – вся в спонсорах. Сколько насчитаете брендов? Мы – 14 разных

В твиттере в комментариях под постом один из пользователей иронизирует: «Еще бы немного рекламы – и было бы отлично».

А вот что есть в комментариях в реддите: «К сожалению, это очень распространено среди небольших австрийских клубов». Объяснение: от телевидения денег мало, крупные компании не вкладываются, игроков задорого не продашь, призовые от еврокубков – редкие, так что надежда на множество мелких спонсоров.

«Капитализм – в одном фото», – еще один комментарий.

В РПЛ в начале прошлого сезона 12 спонсоров себе на форму налепил «Спартак» – это самый большой показатель в лиге. Но даже это не было настолько заметно. На форме «Вольфсберга» легко насчитать минимум 14 спонсоров, и это мы еще не видели, есть ли что-то на спине.

Кстати, «Вольфсберг» снова засветится в Лиге Европы – в сезоне-2020/21 он сыграет на групповом этапе.