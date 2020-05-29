Возможно, новая форма «Ман Юнайтед» отсылает к обложке альбома Joy Division

Точно неизвестно, действительно ли Adidas вдохновлялся обложкой. Но наверняка «Ман Юнайтед» будет играть в этой форме. Footyheadlines постоянно показывает формы до официальной презентации. Например, футболку России с перевернутым флагом на рукаве или форму «Барсы» в шашечку.