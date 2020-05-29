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#Манчестер Юнайтед #музыка

Возможно, новая форма «Ман Юнайтед» отсылает к обложке альбома Joy Division

29 мая, 15:03

Footyheadlines показал третью форму «Манчестер Юнайтед» сезона-20/21. 

Очень похоже, что дизайнеры вдохновлялись обложкой альбома Unknown Pleasures культовой манчестерской группы Joy Division. Об этом говорят пульсирующие волны на футболке.

 

Footyheadlines

Это обложка – иллюстрация графиков 100 радиоимпульсов первого открытого пульсара (это космический источник излучений). 

Википедия

Точно неизвестно, действительно ли Adidas вдохновлялся обложкой. Но наверняка «Ман Юнайтед» будет играть в этой форме. Footyheadlines постоянно показывает формы до официальной презентации. Например, футболку России с перевернутым флагом на рукаве или форму «Барсы» в шашечку. 

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