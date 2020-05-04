Мохамед Салах
АПЛ
музыка
Ливерпуль
Даже Салах уже читает рэп. Это реклама моторного масла
04 мая, 13:40
Мохамед Салах снялся в рекламе моторного масла Exxon Mobil.
В видео специально не подчеркивается, что он футболист. Так компания хочет показать, что ее действительно продвигает раскручивающийся рэпер.
Салах уже привык к рекламным роликам. Ради adidas он бежал за мячом в воду.
А Vodafone использовала образ скромного парня, которого обожает весь Египет.
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