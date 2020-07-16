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#Балтика #кино #ФНЛ

Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба

16 июля, 17:22

«Балтика» представила новую форму. Она без дизайнерских сюрпризов. Но необычен формат презентации – через небольшой комикс-мультфильм.

Мальчик читает комикс о том, как в планету со стадионом «Балтики» врезается метеорит. А местные супергерои (футболисты команды) находят в его осколке новую форму клуба. 

Еще клуб отдельно представил нескольких супергероев команды Baltic Crew.  

Капитан Балтика. Максим Тишкин

Perfect. Наилсон Медейруш

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