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Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
16 июля, 17:22
«Балтика» представила новую форму. Она без дизайнерских сюрпризов. Но необычен формат презентации – через небольшой комикс-мультфильм.
Мальчик читает комикс о том, как в планету со стадионом «Балтики» врезается метеорит. А местные супергерои (футболисты команды) находят в его осколке новую форму клуба.
Еще клуб отдельно представил нескольких супергероев команды Baltic Crew.
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