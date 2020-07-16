Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба

«Балтика» представила новую форму. Она без дизайнерских сюрпризов. Но необычен формат презентации – через небольшой комикс-мультфильм.

Мальчик читает комикс о том, как в планету со стадионом «Балтики» врезается метеорит. А местные супергерои (футболисты команды) находят в его осколке новую форму клуба.