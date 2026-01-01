Йоахим Лев

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Футбол
Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года
#Йоахим Лев
Футбол
Лев останется тренером сборной Германии на Евро-2020
#Йоахим Лев
Футбол
Впервые за 62 года Германия пропустила три гола за первый тайм
#Германия
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Почему Германия вылетела и почему ее эпоха кончилась – вы поймете это через одну секунду с Мюллером
#Германия
Почему Йоахим Лев нюхает пальцы и ковыряется в своем теле
#Йоахим Лев
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
Кто будет следующим тренером Германии. Основной кандидат брал молодежный Евро и наказывает пением
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#Штефан Кунц
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Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
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