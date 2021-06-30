Почему Германия вылетела и почему ее эпоха кончилась – вы поймете это через одну секунду с Мюллером

Роналду 3 из 5 голов забил с пенальти, а в игре с Бельгией всего раз ударил в створ. Ведь тоже символизирует, нет? То, что на Роналду поставлено почти все, а он в важной игре всего раз попадает в ворота. При этом он забил 70% голов Португалии на турнире. Слишком опасно и тонко, когда игра команды так зацикливается на одном футболисте. Португалия за это и поплатилась.

Подвожу к вылету Германии. Томас Мюллер – ее главный игрок. Тот, кто задает настроение в раздевалке, ведет за собой на поле и даже расставляет партнеров прямо по ходу игры. Отчасти выполняет роль тренера. И олицетворяет своей игрой стиль и характер команды Лева.

На 81 минуте Германия проигрывала Англии 0:1. Стерлинг ошибся в передаче, Хаверц подхватил мяч и вывел Мюллера один на один с Пикфордом. Тип ситуации, в которой Мюллер спец. Когда нужно просто хладнокровно реализовать.