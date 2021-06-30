Почему Германия вылетела и почему ее эпоха кончилась – вы поймете это через одну секунду с Мюллером
Извините, я во всем вижу символы. Не ругаю Зобнина за тот провальный пас, но считываю в нем характерность. Выносливый, но не техничный полузащитник пасует назад. Действие, точно описывающее текущую сборную Россию. Его результат вы помните.
Мбаппе тоже исчерпывающе не реализовал решающий пенальти. Весь турнир отыграл неплохо, но не забил ни одного гола. И непонятно, что случилось внутри у человека, который до этого забивал всегда и много. Просто перестал. Его голы давали разницу – именно сборной Франции. Они прекратились – Франция перестала ее получать. И как же это все подчеркнул его решающий промах с пенальти.
Роналду 3 из 5 голов забил с пенальти, а в игре с Бельгией всего раз ударил в створ. Ведь тоже символизирует, нет? То, что на Роналду поставлено почти все, а он в важной игре всего раз попадает в ворота. При этом он забил 70% голов Португалии на турнире. Слишком опасно и тонко, когда игра команды так зацикливается на одном футболисте. Португалия за это и поплатилась.
Подвожу к вылету Германии. Томас Мюллер – ее главный игрок. Тот, кто задает настроение в раздевалке, ведет за собой на поле и даже расставляет партнеров прямо по ходу игры. Отчасти выполняет роль тренера. И олицетворяет своей игрой стиль и характер команды Лева.
На 81 минуте Германия проигрывала Англии 0:1. Стерлинг ошибся в передаче, Хаверц подхватил мяч и вывел Мюллера один на один с Пикфордом. Тип ситуации, в которой Мюллер спец. Когда нужно просто хладнокровно реализовать.
Но он промазал. Выбрал правильные тайминг и направление удара – у Пикфорда не было шансов. Но промахнулся. Через пять минут Англия забил второй гол – и похоронила Германию.
Просто напомню, что в марте 2019-го Лев объявил, что больше не будет вызывать в сборную Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Тогда он пытался обновить команду, «дать ей новый облик».
Так Мюллер не вызывался больше двух лет. Но Лев вернул его (вместе с Хуммельсом) прямо перед Евро. Признав тем самым, что придать команде нового облика не получилось.
Лев работает в сборной ровно 15 лет. Первые десять все было успешно. Пиком стала победа на ЧМ-2014. Потом был Евро, где вылетели из ¼. Через два года чемпионат мира – там не вышли из группы. Все ощущали игровой спад, но Лев не уходил.
В 2019-м он очнулся и решил, что нужно что-то менять. Но поздно. Его тренерский цикл закончился. Обновиться должен был тренер, а не игроки.
Мюллер играл бы на этом Евро и при другом тренере. Но на 81-й минуте с англичанами он бы бил с другим ощущением в правой ноге. Неизвестно, с каким. Но точно не с тем, что он – олицетворение неудавшегося обновления команды.