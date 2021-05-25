Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
В ноябре 2019-го Ханс-Дитер Флик проапгрейдился с ассистента главного тренера «Баварии» до статуса исполняющего обязанности. Это была разрозненная и полуразрушенная «Бавария» без всяких перспектив и амбиций. Флик сразу пересобрал команду и за два года выиграл с ним вообще все:
🏆 Бундеслига-2019/20.
🏆 Кубок Германии-2019/20.
🏆 Суперкубок Германии-2020.
🏆 Лига чемпионов-2019/20.
🏆 Суперкубок УЕФА-2020.
🏆 Клубный ЧМ-2020.
🏆 Бундеслига-2020/21.
Флик уходит из «Баварии» на фоне разногласий по трансферам. Он воевал со спортивным директором и проиграл в кабинетах
Теперь Флик уходит в главное место жизни – сборную Германии. Он же работал там с 2008- го по 2014-й как ассистент Флика + еще три года как спортивный директор Немецкого футбольного союза.
Флик утешал команду после проваленного финала и убеждал третьего вратаря в нужности
🇩🇪 В команде Лева Флик считался тренером-мотиватором. Он знал, как подойти к любому игроку. Лев отвечал за координацию всех процессов. Флик – за психологическое состояние.
Когда немцы проиграли Испании в финале Евро-2008, Филипп Лам вспоминал:
«Мы были убиты. Но все изменил разговор в раздевалке – тогда ситуацию под контроль взял Ханси [Флик]. Уже не помню, что он нам говорил. Но нам стало легче. Когда мы появились в подтрибунном помещении, меня даже спрашивали журналисты, почему я такой спокойный. А все Флик, он умел находить нужные темы для разговора».
Или воспоминания вратаря Рене Адлера:
«Я не хотел ехать на турнир. Мне казалось, что там мне делать нечего. Йенс [Леманн] – основной, Роберт [Энке] – в запасе. А я не хотел быть третьим. Со мной говорил не Лев, а Флик. Он мне несколько раз рассказывал, что в этой команде роли всех важны. Даже если ты не сыграешь ни одной минуты».
Флик задолбал Клозе по телефону и убедил приехать на чемпионат мира вместо пенсии. Там Клозе побил мировой рекорд и теперь везде работает на Флика
🇩🇪 На ЧМ-2014 Мирослав Клозе побил рекорд Роналдо по числу мячей на чемпионатах мира – 16. Но если бы не Флик, Клозе вообще не поехал на тот турнир.
На тот момент 36-летний Клозе играл за «Лацио» и решался на завершение карьеры. О сборной он не думал совсем – слишком много молодых конкурентов. Но за месяц до начала бразильского ЧМ ему позвонил Флик и уговорил приехать в сборную. Дальше – его слова:
«Миро сначала отказывался, но я убедил его рекордом Роналдо и надеждами на победу. Это и правда сработало! Я повторил ему про голы Роналдо раз двадцать, и он в какой-то момент воскликнул: «Ладно, я понял! Я согласен! Только отстань от меня».
В результате Клозе забил два мяча, поучаствовал во всех матчах (а все, начиная с четвертьфинала, начинал в основе) и подружился с Фликом. Позже Клозе помогал ему в «Баварии», а теперь, как пишут немецкие медиа, будет его ассистентом в сборной.
Про их дружбу Клозе говорил так: «Замечательный человек. Очень отзывчивый и интересный».
Еще Флик: однажды уже был главным тренером Германии на один матч и записывал вообще все в блокноты
🇩🇪 Флик уже был главным тренером сборной. Да-да. Все на том же Евро-2008. Тогда в четвертьфинале именно он заменил дисквалифицированного Лева. Говорит, очень волновался и сразу же достал из багажа блокноты с записями.
Флик очень ориентируется на бывшего тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса – все его замечания и советы он записывал. Так же тщательно Флик в последние годы карьеры записывает все, что ему говорят тренеры и ассистенты.
🇩🇪 Еще Флик перевернул подход сборной к вызову игроков. Он составил огромную базу со всеми главными кандидатами на позицию и минимум тремя-четырьмя сменщиками под этих кандидатов. Выглядит очевидно, но до него в Германии так не делал никто.
Флик исследовал даже вторую и третью Бундеслиги и искал кандидатов не только в основную сборную, но и в молодежную. Это была одна из причин, почему потом он стал спортдиром Немецкого союза.
🇩🇪 Флик любил работу ассистентом Лева. И ради нее отклонил несколько предложений от самостоятельной власти от клубов Бундеслиги. Самое жирное было от «Шальке» в 2011-м.