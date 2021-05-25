Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров

Флик задолбал Клозе по телефону и убедил приехать на чемпионат мира вместо пенсии. Там Клозе побил мировой рекорд и теперь везде работает на Флика

🇩🇪 На ЧМ-2014 Мирослав Клозе побил рекорд Роналдо по числу мячей на чемпионатах мира – 16. Но если бы не Флик, Клозе вообще не поехал на тот турнир.

На тот момент 36-летний Клозе играл за «Лацио» и решался на завершение карьеры. О сборной он не думал совсем – слишком много молодых конкурентов. Но за месяц до начала бразильского ЧМ ему позвонил Флик и уговорил приехать в сборную. Дальше – его слова:

«Миро сначала отказывался, но я убедил его рекордом Роналдо и надеждами на победу. Это и правда сработало! Я повторил ему про голы Роналдо раз двадцать, и он в какой-то момент воскликнул: «Ладно, я понял! Я согласен! Только отстань от меня».

В результате Клозе забил два мяча, поучаствовал во всех матчах (а все, начиная с четвертьфинала, начинал в основе) и подружился с Фликом. Позже Клозе помогал ему в «Баварии», а теперь, как пишут немецкие медиа, будет его ассистентом в сборной.

Про их дружбу Клозе говорил так: «Замечательный человек. Очень отзывчивый и интересный».