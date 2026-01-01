Ханс-Дитер Флик

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Футбол
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
«Бавария» не одобрила поведение Флика за желание расторгнуть контракт: «Мы продолжим переговоры после матча в Майнце»
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Флик договаривается о расторжении контракта с «Баварией». Он публично это подтвердил
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Флик с «Баварией» выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей: шесть против пяти
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Награды лучшим в XXI веке от Globe Soccer Award получили Роналду, Гвардиола, «Реал» и агент Мендеш
#Криштиану Роналду
Футбол
Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»
#Тони Кроос
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Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
Флик уходит из «Баварии» на фоне разногласий по трансферам. У него испортились отношения со спортивным директором
#Ханс-Дитер Флик
Кто будет следующим тренером Германии. Основной кандидат брал молодежный Евро и наказывает пением
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#Штефан Кунц
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Флик подружился с лидерами, заставил их играть творчески и поменял тренировки. В этом секрет «Баварии»
#Ханс-Дитер Флик
Вы никогда не видели «Баварию» такой мощной. Это точно
#Бавария
Мюллер дождался смены тренера, а потом превратился в идеального игрока
#Томас Мюллер
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