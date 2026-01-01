Ханс-Дитер Флик

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Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
Флик уходит из «Баварии» на фоне разногласий по трансферам. У него испортились отношения со спортивным директором
#Ханс-Дитер Флик
Кто будет следующим тренером Германии. Основной кандидат брал молодежный Евро и наказывает пением
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#Штефан Кунц
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Флик подружился с лидерами, заставил их играть творчески и поменял тренировки. В этом секрет «Баварии»
#Ханс-Дитер Флик
Вы никогда не видели «Баварию» такой мощной. Это точно
#Бавария
Мюллер дождался смены тренера, а потом превратился в идеального игрока
#Томас Мюллер
«Бавария» показывает, как работать во время коронавируса: продлила три контракта и нашла помощника тренеру
#Бавария
Мы же совсем не говорим про нового тренера «Баварии»! Исправляемся тут
#Ханс-Дитер Флик
Жесть в Бундеслиге. Матч «Баварии» сорвали из-за оскорбительного баннера ее фанатов, пока клуб побеждал 6:0
#Бавария